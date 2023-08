López Obrador desmiente a tribunal que lo acusa de violencia de género

Ciudad de México, 7 ago (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió hoy acusaciones del Tribunal Electoral de que usó violencia de género contra la candidata presidencial del Frente Amplio Xóchitl Gálvez, y sancionarlo.

Los jueces le prohibieron nombrar a esa persona ni referirse a ella en cualquier forma, y bajar de las redes la parte de cuatro conferencias de prensa donde presuntamente usa violencia de género en su contra.

El mandatario presentó videos de los momentos en cuestión de las conferencias para comparar lo que él dijo y lo que señalaron los jueces que, aseguró, fueron capaces de alterar sus palabras. ¡Qué jueces y árbitros tienen en ese tribunal electoral!, exclamó.

Dijo que tal tergiversación es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? e inmediatamente dijo que, al saber que no lograría nada por esa vía podría solicitar un desafuero y que tiene elementos para ello, pero no lo va a hacer para que no haya mártires.

Por todo eso, explicó, la necesidad de una reforma electoral que no permita que sigan mintiendo al pueblo, y que los partidos y la mafia del poder económico y político siga manipulando al Poder Judicial.

Llamó al pueblo a seguir la batalla por establecer la democracia para que ya no suceda lo de antes con gobiernos integrados a la oligarquía con fachada democrática, simulando que la había.

Explicó que la transformación es llevar a la práctica cambios que llevan tiempo y a veces es lento el avance, pero lo importante es seguir adelante en la purificación de la vida pública.