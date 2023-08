Denuncian en Guatemala a candidata Torres por lenguaje homofóbico

Ciudad de Guatemala, 11 ago (Prensa Latina) La candidata a la presidencia de Guatemala Sandra Torres queda mal parada hoy rumbo a la segunda vuelta electoral, tras las denuncias realizadas contra ella por usar lenguaje discriminatorio y homofóbico.

“Será la agencia especializada en ese delito quien deba investigar”, escribió el abogado y defensor de derechos humanos Rafael Maldonado, quien pidió antes al Ministerio Público (MP) accionar por los pronunciamientos.

El jurista evidenció a través de las redes sociales su reclamo contra la representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y las expresiones realizadas el pasado domingo 6 de agosto en el municipio de San Martín, Jilotepeque, departamento de Chimaltenango.

La ex primera dama planteó que “los miembros de la UNE somos personas hechas y derechas. Los de Semilla todos son afeminados y son una partida de huecos (señalamiento homofóbico aquí)”.

El comité organizador del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, que aglutina a unas 25 organizaciones de Derechos Humanos, reprobó la víspera a candidatos y partidos políticos que utilizan a la comunidad Lgbtiq+ como medio para ganar votos.

También exigió al Tribunal Supremo Electoral sancionar a quienes difunden discursos de odio contra la diversidad sexual y que valoran poner una denuncia ante el MP por el delito de discriminación.

George Cordón, de la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil, señaló que este tipo de expresiones que fomenta Sandra Torres incrementan “más crímenes de odio” contra la población Lgbtiq+.

“Todos salimos con miedo a las calles a esperar a que todos los días no nos pase algo, no nos maten o no nos vulneren o no nos discriminen y con todo este tipo de acciones nos quedamos más vulnerables de lo que hemos estado siempre”, remarcó.

Negó que entren en la agenda del programa del Movimiento Semilla, “al final de cuentas las poblaciones Lgbtiq+ no existimos”, cuando representan más del dos por ciento de los habitantes de este país, acotó.

Este jueves, igualmente el aspirante presidencial de la otra fuerza en la contienda, Bernardo Arévalo, señaló a Torres de realizar una campaña sucia y propagar mensajes de odio y desinformación.

Esta desinformación es un daño directo y dirigido al desarrollo libre del proceso de los sufragios, aseveró el diputado, hijo del reconocido ex presidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó la nación de 1945 a 1951.

Descartó, por otra parte, que tengan intención alguna de modificar la constitución en lo referido al matrimonio, el aborto o la libertad religiosa.

Faltan menos de 10 días para el balotaje presidencial en Guatemala, en un proceso marcado por el hostigamiento y acoso por parte del MP al movimiento Semilla, entre otros ataques a la democracia de poderosas fuerzas.