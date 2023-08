Eclipses solares en Costa Rica, (0877 – 2023… 2233)

La humanidad, en todas las regiones de la Tierra, siempre ha presenciado eclipses de Sol, parciales, totales, anulares, e “híbridos”.

Y en Costa Rica hasta tuvimos un “Clis de Sol”.

Dependiendo del nivel de información periodística y astronómica, en algunos momentos esos eclipses nos tomaron descuidados y fueron una sorpresa que quizás no entendimos y hasta nos pudieron haber puesto en riesgo. O quizás los esperamos con buen conocimiento, como recuerdo fue la situación para el 11 de julio de 1991 y espero así sea para el 14 de octubre de este año.

Los datos fueron tomados del sitio https://www.solar-eclipse.info/en/eclipse/country/CR/, revisados con Solar Eclipses y verificados con el planetario Cartas del Cielo. Espero no haber cometido errores de transcripción.

16 de mayo de 0877 (domingo). Total. Máximo 14:33. Duración: 3 minutos 18 segundos. 8 km al Norte de Liberia. Espero que algunos de nuestros indígenas de la época lo hayan podido apreciar; -sin peligro-.

18/06/0996 (sábado). Anular. Máximo 13:51. Duración 6 minutos 17 segundos. 3 km al Norte de San José de Upala.

01/05/1185 (miércoles). Total. Máximo 06:14. Duración 2 minutos 5 segundos. 92 km al Norte de Liberia.

03/12/1271 (jueves). Total. Máximo 12:47. Duración 3 minutos 35 segundos. 9 km al Sur de San Isidro del General.

26/08/1318 (martes), Híbrido (Parcial para Costa Rica). Barra del Colorado y Manzanillo. A las 13:32 fue total (18 segundos) en Bocas del Toro y a las 17:32 anular (18 segundos) cerca de Bahía.

22/02/1430 (lunes). Total. Máximo 17:34. Duración 48 segundos. 31 km al norte de Upala.

26/04/1492 (martes). Anular. Duración 8 segundos, al Norte de Golfito.

Seis meses después Cristóbal Colón desembarcó en alguna de las Islas Bahamas.

No es el famoso «eclipse de Colón» (01/03/1504) en Jamaica, pues este fue lunar.

13/101632 (miércoles). Total. Máximo 15:42. Duración 32 segundos. 33 km al Sur de Golfito.

10/04/1698 (jueves). Total. Máximo 13:57. Duración 5 minutos 15 segundos. 8 km al Sur de Liberia.

03/01/1908 (viernes). Total. Máximo 17:50. Duración 2 minutos 5 segundos. 9 km al Sur de Puntarenas. Es el más cercano y atractivo a la fecha de publicación del «Clis de Sol», aunque don Manuel podría haber estado en New York, donde no hubo eclipses por esa década, Quizá vino a visitarnos, o su cuento lo realizó con puro conocimiento y perspicacia.

1318. !¿La historia se repite?

1973

2000

24/12/1973 (lunes). Anular. Máximo 07:23. Duración 7 minutos 34 segundos. 82 km al Sur de Buenos Aires. El 14 de mayo la NASA había lanzado la primera estación espacial; Skylab.

11/07/1991 (jueves). Total. Máximo 14:06:30, Duración 5 minutos 41 segundos. 6 km al Sur de Puntarenas. Lo observé desde la finca «El Escarbadero», en Belén, con un grupo de la Escuela de Física de la U.C.R. https://astronomia10norte.blogspot.com/2023/07/relatos-sobre-el-eclipse-total-de-sol.html. El 22 de abril había ocurrido el Terremoto de Limón.

26/02/1998 (jueves). Parcial para Costa Rica. Máximo11:32. Lo vi con C. Loaiza y un grupo de estudiantes, desde la finca 1 de la U.C.R. Corona Solar en Jaqué, Panamá.

14/12/2001 (viernes). Anular. Máximo: 16:32. Duración 3 minutos 18 segundos. 2 km al Sur de Nicoya. Observé el inicio con mi familia y un grupo de CIENTEC, desde Nosara. En setiembre había ocurrido el ataque a las Torres Gemelas (9/11).

08/04/2005 (viernes). Parcial para Costa Rica. Máximo 16:10. Lo Observé desde El Roble de Santa Bárbara, con dos colegas de la Escuela de Física, U.C.R. y un equipo de Telenoticias.

03/11/2013 (domingo). Híbrido. El Sol salió eclipsado a las 05:27 y el eclipse (parcial para Costa Rica) concluyó a las 05:45. Lo observé con M.L. Alvarado desde un punto con vista al Este, cerca de San Juan de Chicuá. (https://astronomia10norte.blogspot.com/2013/10/eclipse-solar-cortito-y-baja-altura-0311.html).

***

14/10/2023 (sábado). Anular. Máximo.12:02:56. Duración 46 segundos. 93 km al norte de Limón. Mientras mayor sea la distancia al borde de la banda de anularidad (digamos que la costa del Caribe), menor será el porcentaje de oscurecimiento.

Naranjo (10° 07′ Norte; 84° 23′ Oeste)

Es un punto promedio para valorar la fase parcial de este eclipse.

C1: 10:14.|

Máximo: 11:59. 88% de oscurecimiento. Altura del Sol 70°.

C4: 13:45.

Duración 3 horas y 30 minutos.

https://eclipse2024.org/2023eclipse/eclipse-cities/city/46322.html

https://eclipse2024.org/eclipse-simulator/2023/46322?elevation=1181.

Use zoom y mueva el cursor deslizante 👉

Recuerde que en todo el país se necesitará un filtro solar garantizado. Se puede usar filtro de soldador # 14, aprobado desde la primera prueba atómica el 16 de julio de 1945, solo que no le puede gustar la tonalidad.

¿Usted, o algún miembro de su familia observó alguno de los últimos eclipses?

¿Le gustaría compartir ese recuerdo (foto, comentario, anécdota)? Comentarios, o por WhatsApp, o email.

***

08/04/2024 (lunes). Total (México y Estados Unidos). Parcial para Costa Rica. Máximo 12:24.

31/12/2233 (martes). Total. Máximo 16:42. Duración 1 minuto y 5 s. 9km al Sur de Buenos Aires.

(*) José Alberto Villalobos Morales es Asesor en Física y Astronomía.