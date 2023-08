Lula pedirá a los BRICS más dinero contra el hambre en lugar de invertir en la guerra

Río de Janeiro (Brasil), 14 ago (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que en el próximo encuentro de los BRICS (grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) pedirá más compromiso en la lucha contra el hambre en lugar de utilizar el dinero para la guerra.

«Vamos a debatir, con los BRICS, algunas cuestiones importantes; la cuestión de la desigualdad es urgente, (tenemos que) hacer una reversión de lo que se está haciendo, en lugar de poner dinero en guerras invertir en combatir el hambre, la paz es una cuestión fundamental», expresó el mandatario en X, red social antes conocida como Twitter.

Lula hizo estas declaraciones en una transmisión en vivo divulgada en sus redes sociales y dejó entrever que quiere que la próxima cumbre del bloque se enfoque en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

«Tenemos que discutir la cuestión de la paz, no es posible que no hablemos, no es posible que no haya un momento en que Rusia y Ucrania se sienten para conversar y paren de matarse», dijo, y añadió: «Es una guerra que sólo destruye lo que tardó años en construirse, hay que encontrar un camino».

La próxima cumbre de los BRICS se celebrará entre los días 22 y 24 de agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. (Sputnik)