El presidente de la UEFA considera como «cáncer» del fútbol la violencia de los hinchas

Atenas, 16 ago (Sputnik).- El presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Aleksander Ceferin condenó la violación de los aficionados al fútbol, calificándola de «tumor canceroso» de ese deporte.

El jefe de la UEFA llegó a Atenas tras una pelea masiva causada por los hinchas de Dinamo Zagreb en la capital griega el pasado 7 de agosto, en vísperas del partido contra el club local AEK, en la que murió apuñalado un aficionado griego de 29 años, y ocho personas resultaron heridas y otras 105 fueron detenidas.

«Imaginen que una persona ataca a otra por llevar una camiseta que no le gusta. Es el tumor canceroso de fútbol. No les llamen aficionados al fútbol. No son hinchas. Son personas que utilizan el fútbol para sus propias ideas estúpidas», dijo el presidente de la UEFA, citado por la cadena griega ERT.

Ceferin llamó a poner fin a la violencia de los aficionados, destacando que no es solo un problema de Grecia, sino también de toda Europa.

En este contexto, agradeció al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, la solicitud de ayuda de la UE y prometió hacer todo lo posible. (Sputnik)