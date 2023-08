Moscú replica a Borrell por llamar a Rusia «gasolinera con bomba atómica»

Moscú, 20 ago (Elpaís.cr).- La economía rusa es demasiado pequeña en comparación con los verdaderos jugadores geopolíticos, opina el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en una entrevista publicada este sábado en El País (España), en la que describe al país euroasiático como una «gasolinera».

Interpelado sobre las relaciones de la UE con China, el alto funcionario europeo subrayó que el gigante asiático no es Rusia. «China es un verdadero actor geopolítico, mientras que Rusia es un enano económico, es como una gasolinera cuyo propietario tiene una bomba atómica», declaró Borrell.

El político señaló que el gigante asiático es «demasiado importante para ignorarlo, pero también para intentar aislarlo» y que, pese a las existentes divergencias con China, «no es un desafío para nuestra seguridad como Rusia».

La UE no está interesada, según Borrell, en «contribuir a una polarización del sistema internacional», mientras que —asegura— la cercanía de Bruselas a Washington no significa que la UE no tenga sus propios intereses.

«Los negocios de la UE han mudado al extranjero»

Esta misma jornada, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, ha salido al paso de estas declaraciones, que achaca a «envidia e impotencia».

«La UE es como una bancarrota que se arruinó cuando dejó de repostar combustible de calidad y a un precio asequible. Nosotros tenemos nuestro combustible con nosotros y lo comercializamos, mientras que los negocios de la UE han mudado al extranjero», afirmó la vocera a Izvestia.

Respecto a la «bomba atómica», Zajárova señaló que sólo un país de la UE tiene armas nucleares, mientras que los demás no han sido capaces de producirlas.

«No hay nada de lo que enorgullecerse, por eso están tan enfadados. Así que todo lo que dijo Borrell es por envidia e impotencia», opinó.

Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, también se refirió este sábado a Borrell en un entrevista en la que afirma que la visión racista del mundo del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es la que le impide a él y a otros dirigentes occidentales aceptar la realidad de un naciente mundo multipolar.

«Occidente está ahora gobernado por personas como Josep Borrell, que dividen el mundo en su ‘jardín florido’ y la ‘jungla’ donde, en su opinión, vive la mayor parte de la humanidad. Con una visión del mundo tan racista, es, por supuesto, difícil reconciliarse con el inicio de la multipolaridad», afirmó Lavrov.

¿Enano y gasolinera?

La comparación de Rusia con una gasolinera se atribuye al difunto senador republicano estadounidense John McCain, quien en declaraciones en el Senado en 2014 calificó a Rusia de «gasolinera que se hace pasar por país», aludiendo a sus enormes reservas de hidrocarburos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en diciembre de 2020 que si alguien quiere referirse a Rusia como gasolinera, «no tendrá fundamentos reales». «El 70 % del presupuesto ruso ya no se forma con los ingresos del petróleo y el gas», acentuó.

Según datos del Banco Mundial para 2022, Rusia es el quinto país del mundo en términos de Producto Interior Bruto por paridad de poder adquisitivo, después de China, EE.UU., India y Japón. (Sputnik)