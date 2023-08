El paraíso perdido

Ver cómo algunos grupos de derecha europeos, queman “el Corán” impunemente, da tanto asco como lo que hacen los talibanes con las demás religiones. Yo entiendo el porqué, pero no lo avalo en ningún momento, ese odio visceral viene por culpa del fundamentalísimo religioso, que siempre ha existido, las persecuciones contra los primeros cristianos las ejecutaron inicialmente grupos judíos ortodoxos (Pablo, Inter alias), años después los cristianos persiguieron a los judíos por siglos, Hitler los masacró en un holocausto sin precedentes. Ahí donde hay un ortodoxo fundamentalista, se está sembrando un crimen como reacción, en todo eso está la reacción humana inmediata, de esa manera solo con odio se reacciona ante el odio. Mientras escribo esto veo la ignorante acción de Ortega/Murillo contra la Universidad Centroamericana: una locura más del “Matrimonio ideal”. Ya no solo Europa se ha llenado de odio, ahora ese mismo odio con diferentes disfraces, recorre América, no solo Latinoamérica, no, veamos las hordas republicanas de EEUU, aplaudiendo las barbaridades de Trump.

Solo existe una salida: el respeto humano, base inequívoca de la sana convivencia.

Cada día la vida es más compleja, somos nueve mil millones de personas que tenemos que vivir juntos, no existe alternativa, hemos despedazado el ecosistema planetario, no se acerca el cambio climático, no, ya vivimos dentro de él con todos sus problemas, que harán la vida cada día más difícil. Incluso si uno vive relativamente alejado de las ciudades, se encuentra afectado por las lluvias torrenciales o por las duras sequías, la producción “alimentaria”está en problemas, ya de hecho se habla de un retroceso franco de la globalización, no funcionó más que para provocar crisis de toda índole, en la Pandemia demostró lo mal que funciona y los factores de retroalimentación que ha desatado.

Al ver las riadas de pobres que atraviesan la frontera de Costa Rica-Panamá, cargando la miseria en sus caras en una frenética búsqueda de un sueño americano que no existe: EEUU está lleno de homeless (los sin techo), pobres blancos y rubios, los mismos que enfrentaron la miseria de la Gran Depresión de los años 29-30, los mismos que llegaron a la isla Ellis a fines del siglo XIX, ellos son la muestra de que “el sueño americano” no existe, solo en la mente de los ilusos.

El marketing que hacen los medios, elogiando el estilo de vida norteamericano, tienen gran parte de la culpa por difundir una verdad a medias.

¿Quién (es) está detrás de esta Bomba Migratoria? No lo sé, pero el latrocinio de los políticos ha empeorado las condiciones de vida de los ciudadanos (de todos los países) creando la alternativa, equivocada por supuesto, de tomar los bártulos y caminar hacia el Paraíso Perdido.

Soy muy pesimista, es mi reacción natural de poeta y por eso escribo a sabiendas de que no hay soluciones.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico