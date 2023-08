Lo que están haciendo los bancos con sus clientes es un descaro

Columna Poliédrica

Las personas que depositamos nuestro dinero en las entidades financieras estamos desprotegidos. Recientemente una mujer de la Asociación Bancaria tuvo el descaro de decir que la sustracción que han sufrido muchos clientes es responsabilidad de ellos y no de los Bancos; argumentó que estos últimos han invertido mucho dinero en medidas de seguridad y que si una cuenta es vulnerada, es debido a la falta de cuidado de sus clientes.

Las entidades financieras siempre quieren endosar a sus clientes la responsabilidad de sus deficiencias de seguridad. Por eso las personas que han tenido sustracciones deben tener mucho cuidado, no solo de caer en la trampa de la autoinculpación, sino de los procedimientos de reclamo que se realizan ante los propios Bancos; es decir, en la atención que le dan a las personas y hasta en los propios formularios se propicia la autoinculpación de los clientes.

A la par de las sustracciones de las cuentas bancarias, también procuran exonerarse de su responsabilidad en relación con cargos incorrectos relacionados con la tarjetas de crédito y débito. Hace un tiempo una persona que sufrió cargos que no había autorizado me comentaba lo siguiente: 1) que llamó al Banco para que no le siguieran haciendo los cargos que una entidad financiera mexicana estaba haciendo; 2) que la respuesta que recibió fue que por protocolos financieros internacionales no podían hacer nada; 3) que debía pagar los cargos no autorizados en su tarjeta de crédito porque sino le corría los intereses por mora.

Los funcionarios de las propias entidades financieras deberían denunciar los protocolos que les obligan a seguir en contra de los propios clientes. No está bien que se induzca a las personas a creer que ellos son los que cometen los errores y que es su responsabilidad que les hayan sustraído sul dinero; tampoco está bien que se le venda a las personas seguros de tarjetas de crédito o débito, cuando la realidad es que los protocolos financieros no deberían estar siempre en contra del cliente y a favor de los Bancos.

Los clientes nunca, nunca, deben aceptar que ellos han transmitido información personal a una tercera persona. Este es el argumento fundamental que usan las entidades financieras ante los tribunales de justicia para exonerar su responsabilidad, se trata de un argumento que los propios jueces han utilizado para emitir sentencias que exoneran de responsabilidad a los Bancos; es una situación absolutamente perversa, porque también quienes imparten justicia saben que el frío no está en las cobijas.

Hay entidades financieras más descaradas que otras. Es una vergüenza que los Bancos del Estado tengan este comportamiento frente a sus clientes, lo mismo se puede decir de las entidades financieras privadas; sin embargo, de estos últimos es esperable esa conducta, pero de los públicos no.

Los jueces de la República deberían, de una vez por todas, proteger a los clientes o usuarios de las entidades financieras. Las personas medianamente informadas saben lo que está pasando, las personas que trabajan en las entidades financieras también lo saben, pero nadie quiere hacer nada.

Y bueno, de la Superintendencia de Entidades Financieras, no se puede esperar absolutamente nada. Nada, absolutamente nada..

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot