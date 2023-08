La UE rechaza ayudar al sudeste de Europa a ampliar infraestructura de gas, afirma Hungría

Budapest, 29 ago (Sputnik).- Siete países del sudeste de Europa debaten sobre la ampliación de la infraestructura para el suministro de gas a Europa central tras la negativa de la Unión Europea a ayudarles, denunció el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

«La UE nos presiona para que no compremos gas a Rusia, sino a otros lugares. Decimos que está bien, estamos dispuestos a diversificarnos, pero necesitamos nuevas rutas de entrega, por favor ayuden. Luego dicen que no, porque el gas no es moderno, el gas no es sostenible y, hay que buscar soluciones ecológicas», afirmó Szijjarto en una entrevista con la emisora turca TRT World, publicada en sus redes sociales.

En este contexto, continuó, Eslovaquia, Rumanía, Serbia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Turquía mantuvieron varias reuniones sobre cómo «aumentar las capacidades aquí en la región para que el sistema pueda gestionar el suministro de grandes volúmenes de gas para Turquía, Azerbaiyán y Catar a través del sudeste de Europa hasta Europa central».

Hungría ha declarado en varias ocasiones que está tratando de diversificar sus importaciones de gas.

El ministro de Exteriores húngaro anunció antes que Budapest examina la posibilidad de importar petróleo procedente de Ecuador en caso de que el tránsito por tierra del crudo ruso a través de Ucrania resulte imposible.

Además, están en curso las negociaciones entre Hungría y Omán a nivel de expertos sobre el inicio de importaciones de petróleo y gas.

Según Szijjarto, los acuerdos con los países del golfo Pérsico sobre entregas de petróleo y gas a Hungría no significan rechazo de los contratos con Rusia, sino apuntan a la diversificación de suministro. (Sputnik)