Boletín de deportes

Estos son los titulares:

– Novato dominicano impacta en medio de desastre de Yankees.

– Baloncesto: Sudán del Sur clasificó a sus primeros Olímpicos

– Ciclista neerlandés recuperado tras terrible caída en Vuelta a España

– Mónaco busca recuperar la cima del fútbol francés

– – –

BÉISBOL

Washington, 2 sep (Prensa Latina) En la desastrosa temporada de los Yankees de Nueva York se abre hoy una luz de esperanza tras el debut del dominicano Jasson Domínguez, quien conectó jonrón en su primer turno al bate.

Domínguez, considerado desde la pasada temporada uno de los mayores prospectos en las Grandes Ligas del béisbol estadounidense, se convirtió en el pelotero más joven de la emblemática franquicia en debutar con cuadrangular.

– – –

BALONCESTO

Manila, 2 sep (Prensa Latina) Sudán del Sur de clasificó hoy a los primeros Juegos Olímpicos de su joven historia gracias a su victoria ante Angola 101 puntos por 78 en el Campeonato Mundial de baloncesto para hombres.

La selección sursudanesa aseguró con este éxito ser el mejor conjunto africano de la lid al terminar con tres victorias y dos derrotas, y consigue así el único boleto directo para París 2024 atribuido a la zona de África.

– – –

CICLISMO

Madrid, 2 sep (Prensa Latina) El ciclista neerlandés Thymen Arensman declaró hoy que ya está recuperado de la terrible caída que sufrió la víspera y que le obligó a retirarse de la Vuelta a España 2023.

Fue bastante escalofriante, perdí la consciencia durante tres o cuatro horas. Me falta un diente, me duele el cuello, tengo puntos en los ojos… me duele todo el cuerpo, pero creo que soy un afortunado, declaró el corredor de la formación Ineos.

– – –

FÚTBOL

París, 2 sep (Prensa Latina) El sublíder del fútbol francés Mónaco recibirá hoy al alicaído Lens, segundo en la pasada temporada de la Ligue1, enfocado en una victoria que le permita recuperar la cima asaltada anoche por el Olympique de Marseille.

En el estadio Luis II del Principado, los locales y su estrella Wissam Ben Yedder, autor de cuatro goles, defenderán el invicto en el joven torneo, en la continuación de la cuarta jornada, que arrancó la víspera con el empate 1-1 entre Marseille y Nantes.