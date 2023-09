Legalizar la marihuana, ¿una alternativa, alternativa viable?

“Los paraísos artificiales” de Charles Baudelaire, son una joya más que centraría sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas. No utilicemos eufemismos, el alcohol en cualquier forma también lo es: cualquier persona con varios tragos adentro, ya no es la misma, cambia, por eso se le denomina un lubricante social.

En los años sesenta y setenta del siglo XX, se puso de moda consumir marihuana, entre otras drogas, lo que creó una (cultura conocida como contracultura) hippie, me tocó vivir entre ellos en el Greenwich Village, en Manhattan. Era una época compleja, la guerra de Vietnam con sus innumerables víctimas estadounidenses, creó un repudio hacia el establishment, los muchachos “no adinerados” eran obligados a enlistase en una guerra totalmente comercial a medio mundo de distancia. Conocí muy de cerca a muchas y muchos jóvenes estadounidenses, estaban en el uso de las drogas para evadirse de un mundo hostil.

En la Costa Rica de principios de siglo XX, el uso de la heroína era alto: se contabilizaban 500 consumidores habituales en San José, principalmente trabajadores manuales, existían varios comercios dedicados a ese negocio abiertamente.

Los vendedores (de lo que sea) existen ahí donde hay compradores (de lo que sea), eso siempre ha sido así, no existe oferta sin demanda ni demanda sin oferta, las ideas de Adam Smith siguen vigentes.

En los últimos dos años ha habido una polémica (más politizada de lo que se necesita) acerca de la legalización del “consumo recreativo de la marihuana”, pero el choque de intereses parece detener su devenir lógico. No he podido leer a ningún expositor que sea científicamente convincente, porque hay intereses inmensos detrás de ese tema.

La legalización de la marihuana no detendrá el tráfico de sustancias prohibidas, de acuerdo, pero hará menos complejo y por ende menos caro, el consumo regular de marihuana. Eso no acabará con el altísimo índice de criminalidad, no, ni evitará la delincuencia organizada, los delincuentes tienen en Costa Rica un paraíso, porque las leyes son bastante laxas. Posiblemente seguiremos de manera similar, porque el delincuente vive ese mundo como estilo de vida, quizá en respuesta a problemas familiares y sociales de su entorno.

Recuerdo que hace más o menos cincuenta años, se inició una polémica entre algunos académicos médicos investigadores de EEUU, respecto a “fumar tabaco versus marihuana”, desde el punto de vista de patología pulmonar (enfermedades de los pulmones y laringe) el tabaco es mucho más dañino, presumiblemente porque el usuario de marihuana fuma menos que el tabaquista.

Las largas series estadísticas de los últimos años no muestran otra cosa, salvo la consabida frase “la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas”, desde luego que el alcohol también lo es, de ser verdadera esa premisa.

La razón debe imperar en estos asuntos de interés público, sin necesidad de crear la famosa “junta de notables” (la de Aquileo), convocar a personas involucradas en la investigación médica de varios campos: psicológico, médico, etc

Decir que ese sería un golpe mortal al narcotráfico es un error, que redituará impuestos si pero no hagamos planes fantasiosos porque la elusión y la evasión fiscal son hechos claros en nuestro país, y en todos los países.

Los diputados harían bien en crear un comité que estudie y luego dictamine lo verdadero.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico