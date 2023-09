El sueño americano: ¿de quién?

Escuchar ese epítome ha sido inútil, lo escucho desde mi niñez, sigue siendo lo mismo: un sueño. He conocido algunos casos que se corresponden con la definición, pero la mayoría no califica para eso.

Hoy, cuando miro ese ejército de personas, de todo tipo y condición, refugiarse en Paso Canoas, no puedo dejar de sentir lástima, aunque la condición migratoria pueda ser promisoria, las precarias condiciones son de barbarie.

¿Por qué emigran los migrantes hacia los EEUU? La idea de encontrar mejores condiciones en ese país, son en realidad un sueño, que puede convertirse en una realidad relativa.

Al pertenecer a un grupo de indocumentados, en Estados Unidos serán siempre ciudadanos de tercera o cuarta categoría, sus hijos no podrán asistir a universidades buenas porque seguirán siendo indocumentados: confites en los infiernos.

Los intereses económicos de los ricos se ven premiados con mano de obra barata. Primero fueron los negros, después los mexicanos, ahora los latinoamericanos, a mayor número más barato contratarlos, de paso ellos son fuente de ingreso (irregular) para los comerciantes y el gobierno estadounidense, unos por vender otros por cobrar, pero los premiados son los grandes empresarios, ya el ciudadano norteamericano no quiere trabajar y la tasa de natalidad es ínfima, entonces contratar indocumentados a precio de hambre es lo mejor. Siempre fue de ese modo, seguirá siendo así por siempre.

La economía estadounidense, la primera del mundo, se ha visto dañada por la mega producción barata en China, empresas estadounidenses que se van al gigante asiático en busca de elusión* y evasión** fiscal y mano de obra barata, entonces solo con una inyección de latinoamericanos se puede competir con el gigante asiático.

Si en realidad fueran “caravanas de la libertad”, podríamos hablar de otra cosa, pero ya hay no solamente cubanos, haitianos y venezolanos, no, ahora se suman de muchas nacionalidades, no buscando la libertad, están buscando un “el dorado” equivocado.

Si hubiera voluntad política en Washington, todo se hubiera resuelto, los republicanos y los demócratas en un pulso inútil por la hegemonía, han cedido a los intereses de los grandes empresarios que buscan abaratar costos.

Si se echa un vistazo a las barriadas de “Homeless” en California, nos damos cuenta que el sueño fue una falacia, y nos son latinos, son rubios redneck, no son solamente en Los Ángeles o San Francisco, es en todas las ciudades grandes del país.

El “neoliberalismo” ha demostrado en todo el mundo, ser un rotundo fracaso. Vivimos en una sociedad de consumo que poco a poco se da cuenta que la mejor manera de vivir es no gastar innecesariamente, sale mucho más barato.

Las riadas son inconmensurables, me dijo un mecánico de Belice en Paso Canoas: ¡bueno me voy en esta caravana! Le dije que él tenía trabajo, me dijo que si pero ahí se las jugaba ingresar a los Estados Unidos, se fue en uno de los pogromos de haitianos.

Ahora (Rodrigo) Chaves piensa ir con Nito Cortizo a tener una reunión en el Darién, buen viaje aunque no está ahí la solución, no por ahora, hasta que se formen “nuevas Maras” y los EEUU los deporte: veinte años o más.

* La elusión fiscal es cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. Constituye una forma de planificación fiscal agresiva, en la que el interesado aprovecha vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la normativa tributaria.

** La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa …

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico