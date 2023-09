Estoy viviendo el año ochenta de mi existencia, lo cual significa que mi tiempo está pronto en acabarse, quiéralo o no, pues la naturaleza determinó hace millones de años dentro del ciclo evolutivo de las especies, que viviéramos un tiempo determinado. La aceptación de esta realidad, con la paz interior inherente a ello, no es nada fácil. Muchos le temen a la muerte, y hasta le temen a la vejez, su antesala inexorable, donde nos vamos dando cuenta de qué forma el deterioro de nuestra parte material se hace cada vez más patente.

Hace mucho tiempo superé los temores que le han hecho a la humanidad crear las religiones, para dar una interpretación al hecho de existir y de fenecer, y tratar de dar respuesta a lo que existe después de la muerte. Por ello hace también muchísimo tiempo que no creo en ninguna de esas zarandajas. pues las considero una ofensa a la integridad intelectual y emocional del individuo.

Ningún ser humano está en la capacidad de dar una justificación o una explicación de por qué vivimos, hacia dónde nos dirigimos, si ése es el caso, y qué nos espera al final del camino. Sin embargo, la mayoría de las personas necesitan aceptar ciertas fantasías para superar su ignorancia acerca de este tema, lo cual es muy respetable, a mi parecer, y no soy quien para condenar o despreciar a nadie por ello.

Lo único importante, realmente, es cómo y dónde puedes encontrar la paz interior necesaria, a pesar del irremediable desconocimiento del sentido de la vida, de la naturaleza misma y del universo en general. Somos menos que una brizna de polvo sin sentido en la inmensidad del cosmos. Y creo que en mi caso se encuentra en la aceptación de que no hay respuestas, y que aunque las hubiera no estoy en capacidad de comprenderla, y ello no debe ser motivo de angustia o de tristeza alguna existencial.

¿Acaso comprende Usted por que piensa o por que siente? Se debe solamente a la electroquímica cerebral o es que además del cuerpo material tenemos también un cuerpo espiritual? Vaya Usted a saber.

Lo que más se acerca a una interpretación (no a una explicación) es que el universo todo está compuesto de energía, que ésta toma diversas formas, algunas incomprensibles o desconocidas para nosotros, y así como la energía puede manifestarse en materia, puede también hacerlo en otras dimensiones que desconocemos, aunque a veces intuimos de alguna manera. Y de allí en adelante no hay nada más que podamos imaginar. Sin embargo, si Usted cree que somos una energía dimensional, cuerpo y espíritu, y que cuando la dimensión material se desintegra, convirtiéndose en otro tipo de manifestación, y su dimensión no material (lo que llamamos alma o espíritu) regresa al centro originario de la energía universal, y ello le trae paz, pues bendito sea.

Lo único importante al ser consciente del final del camino es tener conocimiento de sí mismo y de lo que hayamos hecho durante nuestra existencia, en el sentido de que no hayamos hecho mal a nada ni nadie al menos voluntariamente, sino más bien haber tratado de ayudar a quienes nos han acompañado durante algunos tramos del camino. Y por otro lado, haber producido algo útil para la existencia de los que quedan y los que vendrán, y que puedan disfrutar en cierta medida de nuestros aportes, por pequeños que sean. Y no se crea que se trata de grandes descubrimientos o aportes a la ciencia y la tecnología, o la comprensión del individuo o la sociedad, basta con haber colaborado un poco en la creación de la armonía existencial de la humanidad, aunque sea en la proporción de aquellos que estuvieron a nuestro lado.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría