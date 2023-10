Chaves pidió asesoría a Noruega sobre reservas de gas y petróleo

San José, 4 oct (EP/PL).- El Gobierno de Costa Rica solicitó asistencia técnica a Noruega para realizar estudios no invasivos que permiten identificar potenciales reservas de gas o petróleo, anunció el mandatario Rodrigo Chaves.

Mediante decreto presidencial, en Costa Rica rige desde 2002 una moratoria para la exploración y explotación petrolera, vetada hasta 2050, aunque puede ser revocado.

Le pedimos asesoría a Noruega porque es campeón del mundo en aprovechar los recursos naturales, conservar el ambiente y generar riqueza y prosperidad, dijo Chaves en conferencia de prensa, luego del Consejo de Gobierno.

Para el mandatario, echar esos decretos para atrás requerirá un diálogo fuerte y aseguró que se pretende determinar el valor de los recursos que hay en el país, no estamos hablando de perforar, subrayó.

No estaríamos violando la ley ni nada, porque no estamos explorando, queremos determinar el valor del recurso y que sean los costarricenses que digan qué queremos. No existe contradicción entre la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales y la belleza natural de un país, puntualizó.