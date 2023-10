La ONU subraya que existe «mucha colaboración» con Venezuela

Caracas, 4 Oct. (EUROPA PRESS) – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha destacado este miércoles que su oficina cuenta con «mucha colaboración» con las autoridades de Venezuela y ha defendido el último informe sobre violaciones de los Derechos Humanos en el país, que Caracas ha tildado de «panfletario».

«Visité Venezuela a finales de enero. Fue una visita importante, una visita buena», ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de su visita a Madrid para participar en un acto organizado por el Ministerio de Exteriores con motivo del 75º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Así, ha resaltado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acordó una renovación del mandato de esta misión durante dos años, algo que ha descrito como «bueno», y ha insistido en que «a veces se está de acuerdo en que hay desacuerdos, lo que es parte del proceso».

«Sin embargo, hay áreas en las que podemos trabajar juntos. No todo es blanco o negro, hay muchos más matices», ha señalado Turk, quien ha argumentado que detrás de los informes publicados «hay una metodología muy estricta». «A veces a algunos gobiernos no les gusta lo que decimos, pero me ratifico en lo que hemos publicado», ha zanjado.

La comisión, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó en septiembre que la «vigilancia internacional» es «más crucial que nunca» en Venezuela, ya que hay «motivos razonables» para denunciar cinco ejecuciones arbitrarias, más de medio centenar de detenciones ilegítimas y 29 casos de torturas y maltrato.

En esta línea, argumentó que la situación es «especialmente alarmante» de cara a las elecciones presidenciales de 2024, antes de abundar en que de la represión de las protestas de 2017 ha pasado a «amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes» contra personas y entidades concretas, contra las cuales también se han utilizado actos de «difamación» y «censura».

«Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los Derechos Humanos sea más crucial que nunca en Venezuela», afirmó la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, Marta Valiñas.

En respuesta, el Gobierno venezolano rechazó «categóricamente» el informe y dijo que contenía «insólitas acusaciones falsas y sin fundamento» con el supuesto objetivo de «mancillar» la imagen de Venezuela y legitimar la imposición de las sanciones internacionales, que tildó de «criminales e ilegales».