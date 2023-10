La editorial británica Rough Guides lanza la primera «guía del final de la vida»

Londres, 6 oct (Sputnik).- La organización caritativa Marie Curie y la editorial británica de guías turísticas Rough Guides, crearon la primera guía en el Reino Unido para apoyar a las personas que se acercan al final de su vida.

«Marie Curie –la principal organización benéfica del Reino Unido para cuestiones relacionadas con el final de la vida – ha colaborado con Rough Guides para crear la primera ‘guía’ del final de la vida en el Reino Unido. ‘The Rough Guide to the End of Life’ tiene por objetivo ayudar a las personas a navegar hacia el final de la vida con recomendaciones y la información de Marie Curie», explica el comunicado de la organización.

La nota agrega que, según las encuestas, el 38 por ciento de los adultos no sabe qué tipo de apoyo y servicios para el final de la vida están disponibles en el Reino Unido, y el 50 por ciento admite que ha pensado poco en qué hacer si recibe un diagnóstico terminal.

La guía es gratuita y contiene consejos para hacer un testamento y compartir preferencias para el funeral, así como recomienda qué hacer con las cuentas en las redes sociales.

También la guía ayuda a manejar las emociones, si una persona o su ser querido está en la etapa final de la vida.

Además, incluye recursos y organizaciones relevantes como la Marie Curie (que tiene 75 años de creada) que pueden proporcionar asistencia, así como la información de dónde y cómo acceder a la atención al final de la vida cuando sea necesario. (Sputnik)