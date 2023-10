Quien alaba la Guerra no le ha visto la cara

Columna Poliédrica

Una nueva guerra ha estallado en este atribulado mundo. Como si ya no tuvieramos suficientes problemas, en medio oriente, Israilíes y Palestinos otra vez han vuelto a entrar en un conflicto armado. Se podría pensar que no debería preocuparnos esta situación, pero en un mundo tan interrelacionado como el nuestro, lo que pase en esa zona afecta, especialmente, en el plano económico.

Seguimos siendo un mundo muy dependiente del petróleo. Lo que sueceda en esa zona del planeta, usualmente, incide en la producción y precio de los combustibles. Se trata de una realidad que no hemos podido obviar a pesar de los esfuerzos por no depender de los combustibles fósiles. Se trata de un hecho que se espera no se extienda más allá de la zona de conflicto, pero en estas cosas nunca se sabe.

Esta guerra en medio oriente se suma a la que hay en este momento entre Ucrania y Rusia. La guerra entre estos países, sobretodo, ha afectado el abastecimiento de granos a nivel mundial y ello ha incrementado los precios de los alimentos y también de otros bienes y servicios. La guerra, pequeña o grande, siempre ha generado efectos en las sociedades en que se desarrolla y en aquellas que se relacionan con ellas.

El gran temor es que la humanidad vuelva a vivir una guerra a gran escala. Todavía está en el recuerdo lo sucedido en la primera mitad del siglo XX con la denominada gran guerra y luego con lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, situaciones que depararon una segunda mitad de siglo, al menos en Europa, con un mayor desarrollo humano para la mayoría de las personas. Eso casi siempre ha ocurrido cuando la humanidad ha tocado fondo en su barbarie y en la sin razón que implica todo tipo de guerra.

Una guerra en este momento supondría una contracción económica para la mayoría de países del mundo. Evidentemente ello solo favorecería a los países que hacen y venden armas, ya que históricamente el negocio de las armas tiene una demanda muy acotada o como dicen los economistas, una demanda inelástica; por otra parte, las economías en guerra suelen deprimirse y ello implica que reduzcan su producción y el consumo de bienes y servicios.

La guerra no beneficia a nadie o casi a nadie. El impacto en la sociedad internacional depende de los países involucrados en los conflictos, ya que no es lo mismo si son países con pocos recursos naturales o tecnológicos a si son países que no poseen estos recursos; en el primer caso, los países se interesan y hasta están dispuestos a intervenir, en el segundo caso, es probable que el conflicto no trascienda del ámbito específico en que se inicia.

La guerra ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Hegel decía que ha sido una gran carnicería humana, haciendo alusión a que la mayoría del tiempo el ser humano ha estado en guerra. La excepción han sido los tiempos de paz, sin guerras, sin conflictos, sin muertes innecesarias por la falta de raciocinio de los seres humanos que toman este tipo de decisiones.

Como decía Erasmo: Quien alaba la guerra es porque nunca le ha visto la cara.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot