Declaración de profesores/as de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales sobre la situación en Gaza

Los abajo firmantes, miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI), ante la catástrofe humanitaria y los graves crímenes de trascendencia internacional que se están cometiendo en Gaza, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde,

MANIFESTAMOS lo siguiente:

Nos sumamos a las llamadas urgentes a un alto el fuego inmediato e incondicional para que cese el ataque militar israelí contra la Franja de Gaza, que está incumpliendo los principios más básicos del Derecho internacional humanitario y los límites del derecho a la legítima defensa Suscribimos las palabras del pasado 25 de octubre del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las que remarcó que “los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamás. Y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”. Coincidimos en que “es importante reconocer también que los ataques de Hamás no vinieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante”. Manifestamos todo nuestro apoyo a la Organización de las Naciones Unidas, que ha abogado insistentemente por el cumplimiento del Derecho internacional por parte de todos los actores en el conflicto, por su resolución pacífica y por la promoción de acuerdos de paz. Destacamos en especial la permanente y esencial asistencia prestada a los cerca de cinco millones de refugiados palestinos que atiende la Agencia UNRWA, ahora también víctima del ataque a Gaza. La ONU ostenta la máxima representatividad de la comunidad internacional. Las acusaciones vertidas por los representantes de Israel contra el Secretario General de las Naciones Unidas en este contexto resultan inaceptables. Décadas de ocupación ilegal de los Territorios Palestinos, de miles de civiles asesinados, una gran parte de ellos mujeres y niños, y muchos más heridos, de un bloqueo terrible sobre la Franja de Gaza, la construcción de un muro ilegal según la Corte Internacional de Justicia, de expulsión de palestinos de sus casas por colonos apoyados por la administración y las fuerzas de seguridad israelíes, así como de un sistema legal que discrimina activamente a los palestinos y que ha sido considerado constitutivo de apartheid, han llevado a Palestina y los palestinos a una situación insostenible y desesperada. Constituye un profundo motivo de preocupación que los Acuerdos de Oslo de 1993 no hayan posibilitado la consecución de una paz imprescindible que garantice tanto la seguridad de Israel como la de Palestina. Los ataques cometidos por Hamás el 7 de octubre contra civiles israelíes, como el asesinato, la mutilación y la toma de rehenes constituyen graves violaciones del Derecho internacional que podrían ser calificados como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Sus autores, que tienen la obligación de cesar inmediatamente en su comportamiento ilícito, liberando sanas y salvas a las personas secuestradas, deberían ser perseguidos y juzgados por un tribunal competente. La comisión de graves violaciones del Derecho internacional no justifica una respuesta armada que a su vez incumpla este Derecho. Dicho de otro modo, los actos terroristas de Hamas no justifican los crímenes posteriores del Estado de Israel. Ante los graves crímenes perpetrados por Hamas, Israel tiene, según la Carta de las Naciones Unidas (art. 51), el derecho inmanente de legítima defensa, esto es, el derecho a usar la fuerza necesaria para repeler un ataque armado actual o inminente, mientras dure el ataque, y mediante los medios proporcionados para repelerlo. Pero la legítima defensa no lleva aparejado el derecho a las represalias armadas. Estas constituyen un uso ilícito de la fuerza, y son contrarias al Derecho internacional, tal como establece, en su interpretación de los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 2625 (XXV) de su Asamblea General. De este modo, las acciones armadas de carácter punitivo (los «castigos colectivos») son ilegales, y acarrean responsabilidad internacional para el Estado que las lleva a cabo. Debe respetarse el Derecho internacional humanitario –incluidos los Convenios de Ginebra– e Israel tiene la obligación de cesar inmediatamente esas acciones de represalia contra la población civil palestina. El asedio contra Gaza por parte del ejército israelí ya ha provocado el asesinato de miles de personas, la mitad de ellas mujeres y niños, así como un gran número de personas heridas. Las autoridades están incumpliendo de forma grave, consciente, flagrante y notoria las normas y principios básicos del Derecho internacional humanitario, incluyendo los principios fundamentales de distinción, precaución y proporcionalidad, máxime en una zona densamente poblada sometida a un estricto bloqueo durante 16 años y décadas de ocupación. De acuerdo con el IV Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma, está prohibido dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles y lanzar ataques intencionalmente, a sabiendas de que causarán pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes civiles; hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de guerra, privándola de lo indispensable para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente suministros de socorro y ayuda humanitaria; y atacar o bombardear ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no constituyan objetivos militares. Asimismo, está estrictamente prohibido el traslado forzoso de población civil de un área a otra, a menos que la seguridad de los civiles involucrados o razones militares imperiosas así lo exijan. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha declarado que “las instrucciones emitidas por las autoridades israelíes para la población de la ciudad de Gaza de abandonar inmediatamente sus hogares, junto con un asedio completo que les niega explícitamente alimentos, agua y electricidad no es compatible con el Derecho internacional humanitario”. También Relatores Especiales de la ONU están advirtiendo que el asedio completo de Gaza, junto con órdenes de evacuación inviables, o la destrucción deliberada y sistemática de viviendas e infraestructuras civiles por parte de Israel, constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde el inicio del ataque a Gaza, las declaraciones de las autoridades políticas y militares israelíes indican sin ambages una intención de no sentirse obligados por los principios fundamentales del Derecho internacional y una intención de aplicar un castigo colectivo y de crear expresamente una crisis humanitaria. Los ataques armados indiscriminados y a gran escala contra la población civil son contrarios a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario y generan responsabilidad para Israel y, además, responsabilidad penal individual para sus autores y para quienes hayan ordenado su comisión. Israel tiene la obligación de ponerles fin inmediatamente. No solo las partes en este conflicto deben respetar las normas internacionales protectoras de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario en todo momento y en toda circunstancia. El resto de los Estados, como Parte de los Convenios de Ginebra, tienen el deber de hacer cumplir estas normas en toda circunstancia. En este sentido, deberían utilizar su influencia para que cesen las infracciones del Derecho internacional humanitario y abstenerse de alentar la comisión de más infracciones de este Derecho por las partes en el conflicto. Por la gravedad y trascendencia internacional de los crímenes que se están cometiendo en territorio palestino, los Estados Parte del Estatuto de Roma deberían reivindicar en este conflicto el papel fundamental de la Corte Penal Internacional en la impartición de una justicia imparcial por su carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, de la misma manera que se ha hecho con otras crisis, como la invasión rusa de Ucrania. En marzo de 2021, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina, Parte en el Estatuto de Roma desde 2015. Así, la Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión cuando sean perpetrados por nacionales palestinos o bien cuando se cometan total o parcialmente en territorio palestino, que se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Los Estados Parte, como España, deben exigir que, en esta investigación y en todas las que están en curso, la justicia internacional sea respetada y cesen las amenazas y presiones a sus funcionarios.*

FIRMAR DECLARACIÓN * * En todo caso, el listado de firmantes no se actualiza automáticamente sino que se realiza periódicamente (dos veces al día). Por esa razón el nombre y los apellidos de los/las firmantes no aparece en la lista de forma inmediata.

FIRMADO POR:

Monserrat Abad Castelos, Universidad Carlos III

Joaquín Alcaide Fernández, Universidad de Sevilla

Margalida Capellà i Roig, Universitat de les Illes Balears

Laura Carballo Piñeiro, Universidade de Vigo

Antonio Fernández Tomás, Universidad de Castilla-La Mancha

Javier González Vega, Universidad de Oviedo

Rosario Huesa Vinaixa, Universitat de les Illes Balears

Juan Soroeta Liceras, Universidad del País Vasco

Pau de Vílchez Moragues, Universitat de les Illes Balears

Berta Alam-Pérez, Universidad Rey Juan Carlos

Cristina Churruca Muguruza, Universidad de Deusto

Asier Garrido Muñoz, Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas

Rosa Fernández Egea, Universidad Autónoma de Madrid

Alfonso González Bondia, Universitat Rovira i Virgili

David Carrizo Aguado , Universidad de León.

Aurelia Álvarez Rodríguez, Universidad de León

Estela Martín Pascual , Universidad de Salamanca

Joana Abrisketa Uriarte, Universidad de Deusto

Carmen Pérez González , Universidad Carlos III de Madrid

Jesús González Giménez, Universidad de Almería

Carlos Esplgues Mota, Universitat de València

Ignacio Forcada Barona, Universidad de Castilla-La Mancha

Carmen Quesada Alcalá, UNED

Joan David Janer Torrens , Universitat de les Illes Balears

Carmen Azcárraga Monzonís , Universitat de València

Mariano J. Aznar Gómez, Universitat Jaume I

Anna M. Badia Martí, Universitat de Barcelona

Isaías Barreñada Bajo, Universidad Complutense de Madrid

Nerea Magallón Elósegui, Universidad del País Vasco

Lucas Sebastián de Erice Aranda , Universidad de La Laguna

Aurora Hernández Rodríguez, Universidad de Cantabria

Juan Manuel Bautista Jiménez, Universidad de Salamanca

César Villegas Delgado , Universidad de Sevilla

Laurence Thieux, Universidad Complutense de Madrid

Alicia Chicharro, Universidad Pública de Navarra

Gattās Abugattās Giadalah, Pontificia Universidad Católica del Perú

Carmen Montero Ferrer, Universidad de Santiago de Compostela

Eduard Soler i Lecha, Universitat Autònoma de Barcelona

Javier Porras Belarra, CEU San Pablo

Oscar Mateos Martín, Universitat Ramon Llull

Andreu Torner Jolonch, Universitat Ramon Llull

Ana Fernández Pérez , Universidad de Alcalá

Andrea Cocchini, Universidad de Navarra

Claudia Saba, Blanquerna School of Communication and International Relations – Ramon Llull University

Valeria Bello, Universitat Ramón Llull

Felipe Gómez Isa, Deusto

Pilar Trinidad Núñez, Universidad Rey Juan Carlos

Ana Manero Salvador, Universidad Carlos III de Madrid

Milena Costas Trascasas,

María José Barajas de la Vega, Universidad Pontificia Comillas

Albert Caramés Boada, Blanquerna-Ramon Llull

Najib Abuwarda , UCM

Rosa Ana Alija Fernández , Universitat de Barcelona

Farid Samir Benavides Vanegas, Católica de Colombia

Esther López Barrero , Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Marina Vargas Gómez-Urrutia, UNED

Mónica Guzmán Zapater, UNED

Khader Abu-Helaiel, Universidad de Jaén

Johann Newton López, Universidad Católica del Cibao

Laura Movilla Pateiro, Universidad de Vigo

Najib Abu_Warda, Universidad Complutense de Madrid

Casilda Rueda Fernández, Universidad de Sevilla

Valentina Milano, Universitat de les Illes Balears

Miguel Ángel Cepillo Galvín, Universidad de Cádiz

carlos gil gandia, Universidad de Murcia

Xabier Deop Madinabeitia, Universidad Católica de Ávila

David Fernández-Rojo, Universidad de Deusto

Víctor C. Pascual Planchuelo, Universidad de Comillas- ICADE

Montserrat Arbós,

Adolfo Calatrava García, Universidad Complutense de Madrid

Pablo M. Melgarejo Cordón, Universidad de Granada

Francisco Jiménez García, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Eulalia W. Petit de Gabriel, Universidad de Sevilla

José Ángel Sotillo Lorenzo, Universidad Complutense de Madrid

María José Cervell Hortal, Universidad de Murcia

Dámaso F. Javier Vicente Blanco, Universidad de Valladolid

Carmen Vaquero, Universidad de Valladolid

Ruth Martinón Quintero, Universidad de La Laguna

Marta Abegón Novella, Universitat de Barcelona

Javier Chinchón Álvarez, Universidad Complutense de Madrid

Juan Francisco Escudero Espinosa, Universidad de León

María Teresa Ponte Iglesias, Universidad De Santiago de Compostela

Maria Avello Martínez , Universidad de Oviedo

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Universidad de Jaén

María Isabel Torres Cazorla, Universidad de Málaga

Bárbara Magdaleno del Rey, UCIII

Llanos López Vázquez , Universidad de Castilla la Mancha

Millán Requena Casanova , Universidad de Alicante

Susana Borràs-Pentinat, Universitat Rovira i Virgili

Eva Díez Peralta , Universidad de Almería

Rafael García Pérez, Universidad Pablo de Olavide

Isabel Jiménez Heras , Universidad de Sevilla

Nicolás Alonso Moreda , UPV/EHU

Oscar Abalde Cantero, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Carles Fernández Torne, Universitat Ramon Llull

Ana I. Planet, UAM

Libia Arenal Lora, Universidad de Sevilla

Luis Pérez-Prat Durbán, Universidad Pablo de Olavide

Juan Santos Vara , Universidad de Salamanca

Ángel María Ballesteros Barros, Universidad Pablo de Olavide

Javier Morales Hernández, Universidad Complutense de Madrid

Jesús Verdú Baeza, Universidad de Cádiz

Beatriz Tomé Alonso, UNED

Esperanza Orihuela, Universidad de Murcia

Pere Franch Puig, Universitat Ramon Llull

Elisa Pérez Vera , UNED

Juan Miguel Terol, Universidad de Castilla-La Mancha

Elena Conde Pérez , Universidad Complutense de Madrid

Aitor Martínez Jiménez, Universidad Antonio de Nebrija

Mercedes Guinea Llorente, Universidad Complutense de Madrid

Luis Ernesto Orozco Torres, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Nicolás Navarro Batista, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Francisco Javier Zamora Cabot, UJI de Castellón

Cristina Gortázar Rotaeche , Pontificia Comillas

Dennis Sorondo Salazar, Universidad del País Vasco

Elisenda Calvet Martínez, Universitat de Barcelona (UB)

María Belén Sánchez Ramos, Universidad de Vigo

Carmelo Faleh Pérez , ULPGC

Antoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili

Jorge Cardona Llorens, Universitat de Valencia

Laura García Martín, Universidad de Sevilla

José Miguel Calvillo Cisneros, Universidad Complutense de Madrid

Michel Remi Njiki, Universidad de Cádiz

Margarita Robles Carrillo, Universidad de Granada

José Antonio Sanahuja Perales, Universidad Complutense de Madrid

Víctor Manuel Sánchez Sanchez, UNIR

Julián Darío Bonilla Montenegro , Universidad Militar Nueva Granada

Javier Roldán Barbero, Universidad de Granada

Oriol Costa Fernández, UAB

Montserrat Pi Llorens, Universitat Autònoma de Barcelona

Andrea Bertomeu Navarro, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Valentín Bou Franch , Universidad de Valencia

Onno Seroo, Universidad Ramon Llul

José Abu-Tarbush, La Laguna

Mar Campins Eritja, Universitat de Barcelona

Carlos Gil Gandia, Universidad de Murcia

Lucas Andrés Pérez Martín, ULPGC

Carmen Martínez Capdevila, Universidad Autónoma de Madrid

Santiago Urios Moliner, Universitat Jaume I

Paula Paradela Areán, Usc

Antonio José Rengifo Lozano, Nacional de Colombia, Bogotá.

Rafael Andrés Velázquez Pérez , Universidad de Vigo

M. Dolores Bollo Arocena, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Jaume Ferrer Lloret, Universidad de Alicante

Esther Barbé Izuel, Universitat Autònoma de Barcelona

Cristina Beneyto casado , No pertenezco a la universidad

Claudia Jiménez Cortés , Universitat Autònoma de Barcelona

Rommy Morales-Olivares, Universidad de Barcelona – Universitat Oberta de Catalunya

Pilar Concellón Fernández , Universidad de Oviedo

Itziar Ruiz-Gimenez Arrieta, Universidad Autónoma de Madrid

Rosario Espinosa Calabuig, Universitat de València

Nicolas Boeglin, Universidad de Costa Rica (UCR)

Laura García Álvarez , Universidad Pablo de Olavide

Concepción Escobar Hernández , UNED

Andrés Bautista-Hernáez, Universidad de Málaga

Manuel Desantes Real, Universidad de Alicante

José Rafael Marín Aís , Universidad de Granada

Carlos Teijo García , Universidad de Santiago de Compostela

Susana Prego Vieito ,

juan josé álvarez rubio, UPV/EHU

Rosario Tages Patiño, Universidad de La Coruña

María Martínez Carmena, Unoversidad de Castilla-La Mancha

Alejandro del Valle Gálvez, Universidad de Cádiz

Lorena Calvo Mariscal, Universidad de Cádiz

Inmaculada Marrero Rocha, Universidad de Granada

Mariangeles Ruiz Colomé, UCM

Rosa Giles Carnero, Universidad de Huelva

Antonio Remiro Brotons , Universidad Autónoma de Madrid

Adolfo Sanz Asenjo, Universidad Complutense

Teresa Fajardo, Universidad de Granada

Paulina Astroza, Universidad de Concepción, Chile

Ángel Sánchez Legido, Universidad de Castill-La Mancha

Esther Zapater Duque, Universitat Autònoma de Barcelona

Fernando Fita Ortega , Universitat de València

Eduardo García Cancela, Universidad Complutense de Madrid

Ángeles Jiménez García-Carriazo , Universidad de Cádiz

Delia Contreras García, Universidad CEU San Pablo

Miguel Ángel Acosta Sánchez, Universidad de Cádiz

Eimys Ortiz Hernández, Universitat de Lleida

Javier Bernabé Fraguas , Universidad Complutense de Madrid

María López Belloso, Universidad de Deusto

María Victoria Mayorga Rubio, Universidad de Cádiz

Vanessa Ballesteros Moya, Universidad de Castilla~La Mancha

Manuel Fernandez Barcell, Universidad de Cádiz

Rafael Antonio Fernández Ruiz, Universidad de Cádiz

Ana Bartual Magro, Universidad de Cádiz

Enrique del Álamo Marchena, Universidad de Cádiz

José María Rodríguez Corral, Universidad de Cádiz

Victoriano José García García, Universidad de Cádiz

José Castro Piñero, Universidad de Cádiz

Rosario Solera, Universidad de Cádiz

Santiago Correro García, Universidad de Cádiz

María Dolores Cervilla Garzón, Universidad de Cádiz

Cristina Agabo García, Universidad de Cádiz

Nicolás Ponce González, Universidad de Cádiz

María Luisa Muñoz Rueda, Universidad de Cádiz

Juana María González Moreno, Universidad de Cádiz

Ignacio Ferrando Frutos, Universidad de Cádiz

Alba Soto Gutiérrez, Universidad de Cádiz

Covadonga López Suárez, Universidad de Cádiz

Elena Crespo Navarro, Universidad Miguel Hernández

José María Quiroga Alonso, Universidad de Cádiz

Waldimeiry Correa da Silva, Universidad de Sevilla

Manuel Molina García, Universidad de Cádiz

Carlos Villan duran, Aedidh

Rafael Grasa Hernández, Universidad Autónoma de Barcelona, UAB

Juan Pablo Soriano Gatica, Universitat Autònoma de Barcelona

Antonio Mata García, Universidad de Cádiz

Jesús Mariño Gil, Universidad de Cádiz

Santiago Moreno Tello, Universidad de Cádiz

Jorge Antonio Quindimil López, Universidad de A Coruña

Xavier Martí-González, Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Francisca Soler García, Universidad de Cádiz

Kaoutar Aboudi, Universidad de Cádiz

Mercedes Jabardo Velasco, Universidad Miguel Hernández de Elche

José Antonio Muñoz Cueto, Universidad de Cádiz

José I. Navarro Guzmán, Universidad de Cádiz

Maria Chiara Marullo, Universitat Jaume I

Sonia Güell Peris, Universitat Autónoma de Barcelona

Antonio Del Hoyo Reyes, Universidad de Cádiz

Francisco Peña Díaz,

Constanza Sánchez Avilés,

Elsa Fernando Gonzalo, Universidad de Salamanca

Xavier Fernández Pons, Universidad de Barcelona

Silvia Liliana Canedo Moran, Universidad Nacional de Mar del Plata

Diego Sales Márquez, Universidad de Cádiz

Daniel González Herrera, Universidad de Salamanca

Félix Vacas Fernández, Universidad Carlos III de Madrid

Caterina Fratea, Universidad de Verona

Federico Guerrero Cabrera, Blanquerna-Universitat Ramon Llull

María Luján Martínez, Universidad de Cádiz

Ferran Izquierdo Brichs, Universitat Autònoma de Barcelona

Manuela Malla Alcaraz, Universidad de Cádiz

Mª Carmen Troya Linero, Universidad de Cádiz

Eva Lucía Trejo Gutiérrez, Universidad de Cádiz

Anna Maria Ruiz Martin, Universitat Oberta de Catalunya

Cayetana Santaolalla Montoya, Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Juana Álvarez Delgado, Universidad de Cádiz

Luis N. González Alonso, Universidad de Salamanca

Sara Borondo Valero, UCLM

José Díaz Lafuente, Universidad Complutense de Madrid

Gabriela Fauth, Universitat Oberta de Catalunya

Juan Antonio Lopez Ramirez, Universidad de Cádiz

Guillem Farrés Fernández,

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, Cádiz

Carmen Araujo nores, Complutense

Manuel J. Cotrina García, Cádiz

Inmaculada González García, Universidad de Cádiz

Antonia Durán Ayago, Universidad de Salamanca

Arina Anatolievna Andreeva Andreeva, Universidad Complutense de Madrid

Gloria Silva Vidal,

Asunción Blanco Romero, Universitat Autònoma de Barcelona

Francisco Javier Pérez Rodríguez, ESI Puerto Real

Aurora Márquez Pérez, Universidad de Cádiz

Vicente Garrido Rebolledo, Universidad Rey Juan Carlos

Nila Torres Ugena, UCM

Miguel Angel Jiménez martín, UNED

Ana María Macías, Universidad de Cádiz

Carmen de la Cámara Arilla, Universidad de Barcelona

Mariano Rodrigo Navas Escribano, Universidad de Granada

Sandro Giachi, Universidad de Cádiz

Laura Íñigo Álvarez, Universidad Nova de Lisboa

Elvira Sánchez Mateos, Universitat de Barcelona

Rubén Rios Quintero, Universidad de Cádiz

María José Merchán Puentes, Universidad de Salamanca

Antonio Rodríguez Ortega, Universidad de Cádiz

Rocío María Pozo Tomás , Universidad Miguel Hernández de Elche

Beatriz Vázquez Rodríguez, Universidad de Oviedo

Marta Iñiguez de Heredia, Universidad Autónoma de Madrid

M. Soledad Liebana González, Universidad Pontificia de Madrid

Lucas J. Ruiz Díaz, Universidad de Granada

Eduardo Vilariño Pintos, Complutense de Madrid (Jubilado)

Josette Laporte ,

Sílvia Morgades Gil, Universitat Pompeu Fabra

Rafael Bustos García de Castro, Universidad Complutense de Madrid

Francisco Cuesta Rico , Universidad de Granada

Águeda Gutiérrez Egea, Universidad de Cádiz

Núria Camps Mirabet, Lleida

Angie Burbano Guancha, Universidad Nacional de Colombia

Rafael Zafra Espinosa de los Monteros, Universidad de Sevilla

Blanca Vilà Costa, Universidad Autónoma de Barcelona

Irene Maestro Yarza, Barce

Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma,

Cristina Xalma, Universidad de Barcelona

Juan Carlos Palacios Cívico , Universidad de Barcelona

Dolores Bellido Merino, Universidad de Cádiz

Purificación Tejedor del Real, Universidad de Cádiz

Francisco José Gastaldo Palop ,

Victoria Rodríguez Prieto , Universidad Complutense de Madrid

Maria Asuncion Asin Cabrera, Universidad de La Laguna

Carmen González Ferreras,

Dorothy Estrada Tanck, Universidad de Murcia

Amelia Díaz Pérez de Madrid, Universidad de Granada

Juan Jorge Piernas López, Universidad de Murcia

Susana de Sousa Ferreira, Universidad Complutense de Madrid

Andrés Ramon Torres Rangel, Universidad Carlos III de Madrid

Nuria Arenas Hidalgo, Universidad de Huelva

Waleed Saleh Akhalifa, UAM

Victoria Soldevila Lafon, Universitat Rovira i Virgili

Caterina Garcia Segura, Universitat Pompeu Fabra

Pedro Antonio Martínez Lillo, Universidad Autónoma de Madrid

Felicia Suanzes,

Juan Ruiz Ramos, Universidad de Granada

Maria Rueda Díaz de Rábago,

Berto Ortega Rivas ,

Alberto Jesús Álvarez Moreno-Chocano ,

Rosa Martínez Perza ,

Ignacio Escalante Díaz, Universidad de Salamanca

Isabel Eugenia Lázaro González, Universidad Pontificia Comillas

Enara Echart Muñoz, Universidad Complutense de Madrid

Palmira Deniz verona ,

Pilar Maestre Casas, Universidad de Salamanca

El Ghalia Djimi,

Manuel Ariza Gil-Pérez, Jubilado

Marina Ruiz de Villegas del Coso , Universidad de Granada

Mauricio Castro Méndez, Universidad de Costa Rica

Pablo Antonio Fernández Sánchez, Universidad de Sevilla

Rosaura Chinchilla Calderón, Universidad de Costa Rica

Felipe González Á., Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Mercedes Luna,

Esther Gómez Campelo, Universidad de Burgos

Manuel Iglesias Cavicchioli , Universidad Pablo de Olavide

Adriano Smolarek , Universidade Estadual de Ponta Grossa

José Luis Díaz Gil, Universidad de Cádiz

Zita Hernandez Larrañaga,

Margarita Corral Suárez, Universidad de Valladolid

Jacqueline Hellman Moreno, Universidad Complutense de Madrid

Gloria Fernández Arribas, Universidad Pablo de Olavide

Francisco Doña Nieves, Universidad de Cádiz

Elena Puch Ramírez,

Claudine Lecrivain Viel,

M Luisa Palacios Marín ,

Alfredo Dos Santos Soares , Universidad Pontificia Comillas

José Ernesto Peguero Sosa , Universidad Complutense de Madrid

Francisco Gomez,

Marcelo Mella Polanco, Universidad de Santiago de Chile

Sara Ortiz-Arce Vizcarro, Universidad de Valladolid

Marcelo Javier Marchesi, Universidad Nacional de Entre Ríos

María José Rodríguez Mesa, Universidad de Cádiz

Paula Sainz Mata,

Juan Caarlos Bañol Betancur, Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA-

César Augusto Niño González , Universidad de La Salle (Colombia)

Rachida Mohamed Amar, Universidad de Cádiz

Marina Sánchez , UCM

Juan Carlos Gimeno Martín, Autónoma de Madrid

José Alexander Arévalo Carvajal , Universidad Gerardo Barrios (UGB)

Eduardo Soto Perez, Uclm

Amal Abuwarda,

Sergio Barbosa La Vega, Universidad del Trabajo del Uruguay

Adriana Fillol Mazo, Universidad de Sevilla

Ramiro Lapeña Sanz, Investigador independiente

Ramon Crespi Arnaus,

Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de Madrid

Mikel Mancisidor de la Fuente, Universidad de Deusto

Francisco Javier Hormigo Barroso, Universidad de Cádiz

David Llistar, Director de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona.

Blanca Camps-Febrer, Universitat Autònoma de Barcelona

Isabel Rodríguez-Uría Suárez, Universidad de Oviedo

Thomas Obel Hansen, Universidad Carlos III

Rosa-Isabel Martínez Lillo, Universidad de Málaga

Ibán Álvarez Requejo,

Gemma Pinyol-Jiménez, Universitat Autònoma de Barcelona

Alicia de los Ángeles Roda Muñoz, Ex Prof DIPúb UNED y exalumna Escuela Diplomática, Madrd

Daniel Pérez Fernández, Universidad Autónoma de Madrid

Karlos Pérez Alonso de Armiño, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Raúl Aragonés Ortiz, UAB

José Manuel Martinez Cebrián ,

Vicente Palacio, Universidad Complutense

Gregorio Garzón Clariana, Universitat Autònoma de Barcelona

Cesar Osanz Cebrian,

José Ramón Barbero Muñoz , Extremadura

Valentin Calvo martin,

Eduardo Gil Fernández-Villarjubín, Profesor de enseñanza secundaria

Sergio Reyes Blanco, Universidad Santo Tomás

Irene García , Salamanca

Franciasca Gómez Reina, Abogada

Pilar Gila Ordóñez , Sevilla

María Lazarich González, Universidad de Cádiz

Rafel Dolado Arnal, Jubilado

Fernando Nuño Santana, Universidad Complutense de Madrid

María Sofia Darnay , Universidad del País Vasco

Carlos Sanz Díaz, Universidad Complutense de Madrid

María Jesús Ruiz Fernández, Universidad de Cádiz

José Luis Elviro Amado ,

Manuel Sánchez García ,

Pedro Jesús Fernández Martínez , Profesor jubilado

Carmela Pérez Bernardez, Universidad de Granada

Gustavo Parra Barrios, Pontifica Universidad Javeriana

Héctor Casanueva , Miguel de Cervantes, Chile

María Magdalena Gonzalez Reyes, UNED

Carmen Ruiz Bravo-Villasante , UAM

Jesús Martos Martínez , UNED

Carmen Vázquez Domínguez , Universidad de Cádiz

David Del moral, UNED

Julia Argüello Vargas , Universidad Complutense de Madrid

Virginia Rodriguez Iñiguez ,

Carme Piqueras Martínez ,

Jose García Añón, Universitat de València

Andrea Daza Tapia, Universidad Ramon Llull

Inmaculada García Chacón,

Teresa Virgili Bonet, Universitat de Barcelona

Amelia Palma Gil-López, Universidad de Cádiz

Francisco Rubio Cuenca, Universidad de Cádiz

Inmaculada Tornell ,

John Barry , UCC

Antonia Sabate sivianes,

Cruz Boria, Jubilada

José María Murias González ,

M. Carmen Castro Rodríguez ,

Álvaro Villarraga Sarmiento , Esap, Bogotá DC, Colombia

Lucia Nieto Rodriguez, West Side Montessori School

Martine Renouprez, Universidad de Cádiz

Elena del Mar García Rico, Universidad de Málaga

Beatriz Barreiro Carril, Universidad Rey Juan Carlos

María Cristina García Carballo, UCLM

Vanesa Menéndez Montero, Universidad Autónoma de Madrid

Elsa Aimé González, Universidad Autónoma de Madrid

Pilar De la Guerra Martín ,

Miguel Muñoz Aguilar,

Ana Isabel Melo Montero , Pablo dé Olavide

Luz Vergara De Campos, UCA

Rosario Garofano Sánchez ,

Melanie Soto Cremades, Universidad de Murcia

Susana Escorza Piña, Universidad de Cádiz

Meybel Santos, Universidad de Costa Rica

Horía Mohamed Amar, Universidad de Cádiz

María Feijoo Cid, UAB

Montserrat Pintado Lobato, Universidad de Santiago de Compostela

Mario Marcelo Regidor Arenales, UNED

Antonio Lazari, Pablo de Olavide

Isabel Tejerina Lobo , Cantabria

Jaime Oraa Oraa, Universidad de Deusto

Adela Rey Aneiros, Universidad de A Coruña

Pedro Armada Díez de Rivera,

Cristina María Zamora-Gómez, Universidad de Alicante

José Lorenzo Outón , Cádiz

Luis Garau Juaneda, UIB

David López Calderón, Universidad de Salamanca

Begoña Sánchez Torrejón, Universidad de Cádiz

Juan Carlos García Galindo, Universidad de Cádiz

Alexandre Peñalver i Cabré, Universitat de Barcelona

Cristina Schaver Eizaguirre, CEU San Pablo

Lidia Ballesta Martí, Universitat Autónoma de Barcelona

Lucía Modroño Pérez, Universidad de Oviedo