Que la guerra no nos sea indiferente

Columna Poliédrica

Lo que está pasando en Palestina es intolerable. El Estado de Israel, por medio del su gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, ha decidido lanzar un ataque en la franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas; se supone que esos son los actores del conflicto, sin embargo, en medio de ellos se encuentra la gente de a pie, aquellos que lo único que desean es sobrevivir al día a día, los que no saben y tampoco les interesa la guerra.

El gobierno de Israel ha sido inmisericorde con el pueblo palestino. La excusa ha sido que el grupo Hamás usa escudos humanos para proteger sus sitios estratégicos y, bajo esa justificación, han bombardeado sin ningún tipo de reserva hospitales, escuelas, albergues, edificios habitacionales y otros espacios en los que habitan civiles; en otras palabras, se están matando inocentes con la excusa que con ello se mina la capacidad bélica y de destrucción de los terroristas de Hamas.

No es posible justificar ni el terrorismo de Hamás ni tampo las acciones del éjercito de Israel. Se trata de actos que no deberían ser avalados por ningún gobierno del planeta y tampoco por ningún organismo internacional, se trata de acciones que están en contra de la más mínima racionalidad y que violentan el derecho internacional vigente; sin embargo, a pesar de todo esto, asistimos a la más absoluta indiferencia por parte de los encargados de la política exterior de los diferentes países, conducta que también se refleja en la poca o ninguna efectividad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras de carácter regional.

La humanidad, nuevamente, se ve enfrentada a lo que siempre ha sido su impronta: la guerra. Se trata de la historia de la humanidad, plagada de conflictos y de violencia; decía Hegel que la historia del ser humano ha sido una gran carnicería humana, eso ya era así en el siglo diecinueve y lo es también en el siglo veintiuno, es decir, la naturaleza humana sigue siendo la misma.

Los seres humanos, pareciera, nuevamente somos indiferentes a la barbarie. Ahora es Gaza, antes fue Ucrania, mañana puede ser cualquier otro país del mundo, porque nadie está a salvo de la barbarie humana; este siglo comenzó con el atentado terrorista del once de setiembre de 2001 y como en otros siglos, la violencia seguirá marcando el devenir de los seres humanos, porque siempre ha habido grupos y personas específicas que se benefician de esta situación.

La paz, como la vida misma, es de momentos. Hay seres humanos que nunca a lo largo de su existencia han tenido la fortuna de vivir en paz, al contrario, su vida ha sido un devenir permanente en un contexto de guerra; otros han tenido una mejor fortuna y se han desarrollado en un contexto en que la guerra ha sido por la sobrevivencia o en el mejor de los casos, una guerra interna consigo mismo.

Vivimos malos tiempos y todavía no se observa la luz al final del tunel. La realidad que estamos viviendo, indefectiblementese, nos trae a la mente esa estrofa de la canción compuesta por León Gieco que dice: “Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo fuerte y pisa fuerte, toda la inocencia de la gente”.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot