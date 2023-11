La fiesta de los canallas

Jorge Luis Borges —“Siempre he sido antiperonista, pues Perón fue un canalla que corrompió a todo su país. Por mi parte, nunca conocí a un hombre inteligente y peronista… Cuando, luego de su exilio, él volvió al poder, sintió una tristeza inmensa: ése fue también el regreso de la vulgaridad y de la ignorancia”.

En nuestra sufrida América latina, han abundado y abundan y seguirán abundando los canales políticos, una especie cruel que se ha encargado por cinco siglos (primero los peninsulares y después los criollos) de mancillar una y mil veces a nuestros países, ejecutando políticas personalistas que en nada benefician a las mayorías, llevándola hacia el empobrecimiento irremisiblemente.

Cada cierto número de años, surge un canal que arruina la nación (cualquiera desde México hasta la Patagonia) mediante medidas personalistas. Veamos con sencillez: cualquiera que llegue al poder, recoge o se puede robar una cantidad de beneficios que lo blindan para los años siguientes, mínima una pensión que le dará tranquilidad.

La ruina de hecho se da por muchas razones, pero básicamente por una personalidad psicopática que es inherente a la política. La toma de decisiones o la no toma de ellas, trae la ruina a las mayorías, estas mayorías están frecuentemente amnésicas, olvidan lo que sucede y por eso viven de salto en salto, avalando cada período electoral con un voto inútil.

De joven veía el horizonte latinoamericano a través de los periódicos, la Nación, la Prensa Libre, la Hora, radio Reloj y Monumental, entre otros; me parecían mundos muy lejanos e incluso nunca me pareció que yo fuera latinoamericano, hasta después de vivir en EEUU sentí la extraña sensación de “ser latino”, en México no me sentí así, me sentí tico.

Los políticos de América Latina son como hechos con el mismo molde, cuando ejercen el poder se olvidan de todo, menos de ellos mismos, su parentela y sus amigos: viven ese período en Jauja, disfrutan y se enojan si los obligan a ser sinceros en equis o ye asunto. A esa prensa que los endiosó luego le vuelven la espalda y les quitan prebendas como una sacada de clavo.

Tuve la suerte de tener un padre muy objetivo, quizás porque algo recordaba de “los Tinoco”, no gustaba de la clase política y sin ser extremo, siempre me contaba lo que había sucedido, era una especie de escuela acerca de la historia de los políticos. Mi madre si tomaba partido más que nada por liberación, ella sufrió como maestra la era de Paco Calderón, pero trataba de no crear o fomentar el odio en sus hijos; Quizás por eso nunca pude ser figuerista, ella sabía quién era Pepe.

Siempre sentí la dicha de haber nacido en un país sin ejército, mucho más cuando desde México viajaba por tierra y veía la altanería de los milicos de los demás países, Panamá incluido (Panamá eliminó el ejército después de la invasión).

Los Canallas no tienen ideología, son sencillamente canales, nada más y se dan en todos los países, con muy escasas excepciones; Es difícil encontrar un político humilde, porque apenas acomodándose se vuelven y muestran lo mañosos que son, se les olvida que un período pasa demasiado rápido.

Un amigo extranjero me preguntó cuál era la receta para eliminar a los izquierdistas: darles prebendas para que se sientan por encima de los demás. Tuvimos una enorme camada de intelectuales, no se volvieron a escuchar, muchos de ellos reciben por pensión en un mes, lo que recibe un profesional de alta gama en ocho meses, todos están en un mullido sillón viento TikTok y X(antiguo tweeter), Lo demás no importa.

Hace muchos años la comparecencia de los expresidentes, en asuntos nacionales era importante, ya no, porque lo peor en Costa Rica es “ser ex”, por suerte.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico