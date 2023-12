Economía al revés; economía cínica

Columna Poliédrica

La historia parece repetirse, una y otra vez, en Costa Rica y el mundo. Hemos pasado una pandemia como ocurrió en el siglo XX con la gripe española, sin embargo, al contrario de lo ocurrido en aquella época, en que los años veinte fueron muy buenos, en nuestro caso, los años veinte no parecen tener las mismas carácteristas de la denominada “Belle Epoque”.

La economía mundial y la costarricense no crecerá de manera importante. Para los fundamentalistas económicos, esta realidad es terrible porque su narrativa tiene como base el crecimiento económico para vender su retórica economicista; por otra parte, al no poder haber derrame y al darse un crecimiento generalizado de la pobreza, lo que tenemos es una economía estancada y que no resuelve el problema básico: satisfacer las necesidades de las personas con los escasos recursos que se tienen.

La retórica de los economistas del neoliberalismo se ha venido abajo porque, además de esta realidad, ha evidenciado que los tratados de libre comercio no han favorecido a la mayoría de la población sino solo a unos pocos. En el caso costarricens hace quince años se ofreció, nuevamente, que Costa Rica sería el primer país desarrollado de la América Latina; sin embargo, la realidad se ha encargado de evidenciar las mentiras que se esgrimieron en aquella oportunidad, dignas de un premio nobel que siempre fue cándil de la calle y oscuridad de la casa.

A la vuelta de quince años tenemos absolutamente lo contrario. Un país endeudado externamente, con una balanza comercial negativa y con índices macroeconómicos que dejan mucho que desear, es decir, todo lo que se dijo en ese sentido resultó una gran mentira; ni hablar de los aspectos que más inciden en la vida cotidiana, a saber: tener empleo para poder tener ingresos para comprar lo básico y hacerlo sin que ello suponga un deterioro del nivel de vida que se tiene o tenía.

La economía costarricense se ha vuelto una retórica absolutamente cínica. Los economistas que han estado en puestos de decisión le han mentido al país en las causas de las crisis que se han dado desde aquel momento, la mentira más usada ha sido echarle la culpa al déficit fiscal y al gasto público; en otras palabras, lo importante no es la economía el intentar resolver el problema económico básico para beneficiar a la mayoría de costarricenses, es decir, lo que ha privado es beneficiar a grupos específicos y en todos los casos, en perjuicio de los más necesitados.

Se puede poner varios ejemplos de la política económica cínica, pero el más evidente ha sido la política cambiaria. No cabe duda que esa política en los últimos treinta y cinco años ha beneficiado al sector exportador, al turístico, al sector financiero y a los servicios vinculados con la inversión extranjera; y ahora, en la actualidad, es evidente que el tipo de cambio anteriormente alto artificialmente ahora está beneficiando al sector importador y a otros grupos que ganan con la apreciación del colón.

Nada nuevo bajo el sol. En todos los casos los perjudicados son los que menos tienen. El mundo y la economía al revés, la economía del cinismo en su máxima expresión.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot