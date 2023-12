El presidente chino Xi Jinping llega en visita de Estado a Vietnam

Hanói, 12 dic (Sputnik).-El presidente de China, Xi Jinping, llegó este martes a Vietnam en visita de Estado, informó la cadena de televisión CGTN que está transmitiendo en directo la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Hanói.

«Este año se cumple el 15 aniversario de la asociación de cooperación estratégica integral China-Vietnam. No importa cómo haya cambiado el entorno global, nuestros dos partidos y países han trabajado juntos para defender la paz y la tranquilidad, buscar el desarrollo y la cooperación y promover la prosperidad y el progreso. Hemos encontrado un camino prometedor para construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para la humanidad», destacó Xi en un artículo publicado por el diario Nhan Dan con motivo de esta visita.

​La visita de Xi, de dos días de duración, responde a una invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y del jefe de Estado vietnamita, Vo Van Thuong.

El anterior viaje del líder chino a Vietnam tuvo lugar en 2017.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2022, el líder vietnamita, Nguyen Phu Trong, realizó una visita oficial a Pekín por invitación de Xi Jinping.

China fue la primera nación que reconoció en enero de 1950 a la entonces República Democrática de Vietnam.

Si bien los dos países libraron una guerra en el año 1979, protagonizaron varios incidentes armados en tierra y mar durante la década siguiente y aún disputan una parte del mar del Sur de China, sus relaciones se han ido normalizando desde 1991.

Live: Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and Chinese president, arrives in Vietnam on Tuesday for a state visit. https://t.co/WPU0A65fhD

— CGTN (@CGTNOfficial) December 12, 2023