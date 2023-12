Washington, 13 dic (Sputnik).- El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla retirará del mercado más de dos millones de automóviles fabricados desde 2012, con el fin de modernizar su sistema de conducción automática, informó este miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EEUU (NHTSA).

La acción se hace extensiva a 2.031.220 automóviles dotados del sistema de conducción automática Autosteer, en particular, a los Model 3 fabricados entre 2017 y 2023; Model S fabricados entre 2012 y 2023; Model X fabricados de 2016 a 2023 y Model Y fabricados entre 2020 y 2023, dice la noticia.

Según NHTSA, de estar conectado el sistema Autosteer, el conductor no asume la responsabilidad por el manejo del auto y no está preparado para inmiscuirse en algunos casos de necesidad, o no puede identificar la desconexión de ese sistema, por lo que puede aumentar el riesgo de una avería.

En relación con eso, NHTSA llegó a la conclusión de que en ciertos casos las funciones de este sistema pueden resultar insuficientes para prevenir su uso incorrecto por el conductor.

La compañía estadounidense Tesla Motors, fundada en 2003, diseña y fabrica vehículos eléctricos y desarrolla tecnologías afines. Su sede se encuentra en Palo Alto, California. Además de automóviles, la compañía produce baterías y motores eléctricos, usando tecnologías propias, y los vende a otras compañías, en particular, a Toyota y Daimler. (Sputnik)