López Obrador brinda detalles liberación de migrantes secuestrados

Ciudad de México, 5 ene (Prensa Latina) Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, ofrecieron hoy detalles de la liberación de 32 extranjeros migrantes tras ser secuestrados por el crimen organizado.

En la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esclareció los hechos y que la liberación de los 32 plagiados se produjo debido al enorme despliegue de elementos de las fuerzas armadas, la Marina, la Guardia Nacional en la zona donde se detectó estaban los secuestrados.

No obstante de que todos fueron rescatados vivos y sanos, en algunos pocos casos los familiares llegaron a pagar rescate para que los delincuentes liberaran a sus allegados, algo que ni siquiera les dio tiempo porque huyeron del lugar.

Pero aparentemente no llegarán muy lejos porque, según Rodríguez, hay evidencias y líneas de investigación muy claras para dar con todos los involucrados en el secuestro y certezas de que los entregaron ya que están cercados por 850 efectivos de esos órganos que se mueven en transporte terrestre y helicópteros por toda la zona que les sirven de guarida.

Tanto Rosa Icela como Villamil dieron detalles de lo ocurrido el 30 diciembre cuando 32 migrantes de distintas nacionalidades, la mayoría de ellos venezolanos, fueron privados de libertad cuando viajaban de Monterrey a Tamaulipas sin documentos migratorios y fueron interceptados por hombres armadas en cinco camiones en el municipio rio Bravo.

Los grupos de rescate les dieron todo el tiempo seguimiento hasta dar con su paradero, explicaron los propios secuestrados, hasta que, al verse acosados y con peligro de ser descubiertos y detenidos, los dejaron libres no sin antes lograr que algunos familiares pagaran el rescate que exigían por cada uno de los 32 pasajeros.

El presidente López Obrador retomó su criterio de que mientras no se realice un plan de inversiones para el desarrollo en los países emisores de migrantes, se creen fuentes de trabajo y se eliminen políticas equivocadas como bloqueos y sanciones económicas, la migración continuará y no habrá muro ni alambradas que la detenga. Pero lamentablemente no existe un plan así y no lo implementan no se habla de ello en lugar de estar señalando que México no hace nada cuando es el único que toma cartas en el asunto. Estados Unidos lo que debería estar haciendo es un plan de ayuda al desarrollo económico de América Latina y el Caribe para que la gente no se vea en la necesidad de salid de sus países.

Consideró engañosos los argumentos para no hacerlo, pues ante eso está el condenable hecho de que mientras la migración crece y no se destinan recursos como es debido para detenerlo se asignan cientos de miles de millones de dólares para alentar y solventar guerras de Estados Unidos como la de Ucrania y otros países.

Dijo que con Joe Biden se ha adelantado algo al otorgar visas temporales para ingresar a Estados Unidos, pero admitió que eso no es suficiente aun cuando antes no existía esa posibilidad.