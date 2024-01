Moscú reitera que debatir la paz en Ucrania sin su participación no tiene sentido

Moscú, 15 ene (Sputnik).- Los debates de la fórmula de paz propuesta por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, que se llevan a cabo sin la participación de Rusia, no tienen sentido, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La víspera, se celebró en la ciudad suiza de Davos una reunión sobre la fórmula de paz de Zelenski, en la que participaron asesores de seguridad de 83 países, pero la delegación rusa no fue invitada. A su vez, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, instó a incluir a Moscú en este proceso pacífico ya que «no habrá paz, si Rusia no dice su palabra».

«Aquí hemos dado repetidamente nuestra evaluación de este proceso. En esencia, no son más que los debates, este es un proceso que no está ni puede estar destinado a lograr un resultado concreto por una razón obvia y simple: no participamos allá», señaló Peskov ante la prensa.

Al mismo tiempo, recordó que Kiev formalizó para sí la prohibición de cualquier negociación con Moscú, mientras Rusia aboga por una solución pacífica del conflicto ucraniano.

«Para nosotros, por supuesto, es preferible alcanzar nuestros objetivos y resolver nuestros problemas de seguridad por medios pacíficos, por medios diplomáticos, pero dada la absoluta imposibilidad de esto, la falta de voluntad de los países del Occidente colectivo, la renuencia de Ucrania de tener en cuenta nuestras preocupaciones de seguridad, llevamos a cabo y continuamos con la operación militar», agregó el portavoz.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según su presidente, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

Según Putin, Rusia está abierta a resolver el conflicto con Ucrania por la vía pacífica siempre y cuando se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú. (Sputnik)