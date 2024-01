Nuevo Congreso de Guatemala inicia actividades con llamados a abandonar «viejas prácticas»

Ciudad de Guatemala, 18 ene (Sputnik).- El Congreso de Guatemala inició el miércoles sus primeros trabajos del período 2024-2028 con llamados a abandonar las viejas prácticas de emplear argucias para desplazar a rivales políticos continuadas por el ahora opositor partido del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

«Debemos defender la democracia (…), dejemos de buscar argucias para desplazar a adversarios políticos», afirmó el diputado Fidel Reyes al rechazar los intentos de legisladores de Vamos (derecha), de Giammattei, de anular la elección el domingo de la nueva junta directiva del parlamento.

El debate ocurrió en la primera reunión de la junta directiva en la tarde del miércoles con los jefes de los 17 bloques que forman ese órgano del estado, juramentados el domingo tras su elección en los comicios generales del 25 de junio del año pasado.

Inicialmente el legislador Allan Rodríguez, de Vamos, aseguró que la actual junta es ilegítima e ilegal pues está integrada por diputados del Movimiento Semilla, el ahora partido de gobierno, sobre el que pesa desde el 12 de julio de 2023 la suspensión provisional de su personería jurídica por el juez Fredy Orellana.

Rodríguez dijo que por esa razón los 23 legisladores de Semilla fueron declarados independientes por la anterior legislatura, condición que dijo les impediría formar bancadas y ser elegidos para ocupar cargos en el Congreso.

El diputado Reyes, fundador del partido Bienestar Nacional (centroderecha) y magister en ciencias jurídicas, aseguró que tal sanción no está contemplada en la ley de partidos y que los legisladores de Semilla no han sido vencidos en juicio como establece el principio de derecho a la defensa, que se les ha negado hasta ahora.

Por su parte, el diputado Nery Rodas, del partido Cabal y tercer vicepresidente del Congreso, que se define como liberal humanista, pidió que el debate a partir de ahora debe centrarse alrededor de propuestas en favor del país «y no que la discusión gire alrededor de peleas mezquinas».

«Por ejemplo, lo que hizo la novena legislatura en su último día, hacer cosas arbitrarias que no les corresponden. No es por ahí, debemos aprender, no podemos tropezar con la misma piedra una y otra vez a costa de Guatemala», afirmó.

La nueva directiva está presidida por Samuel Pérez, un joven diputado de Semilla, que también ocupa la primera secretaría con Andrea Villarán, al obtener la planilla de la cual formaron parte el domingo 92 votos a favor de los 160 parlamentarios, pese a las presiones de la anterior junta para impedirlo e incluso prolongar el proceso unas 12 horas.

La demora provocó que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su compañera de fórmula, Karin Herrera, tomarán posesión de sus cargos la madrugada del lunes 15, un día después de lo establecido en la constitución, el 14 de enero.

Rodríguez y diputados de Vamos, que controló el Congreso en los cuatro años de mandato de Giammatei, y la diputada Sandra Jovel, ex canciller durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), quien perdió la elección ante Pérez, presentaron recursos de amparo para anular la elección del domingo ante la Corte de Constitucionalidad.

El Congreso tendrá su primera sesión plenaria este jueves en la tarde, acordó el miércoles la junta directiva. (Sputnik)