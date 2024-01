Gobierno de Bolivia llama a reflexión ante convocatoria a paro

La Paz, 20 ene (Prensa Latina) A la espera hoy de un paro convocado en Bolivia contra la prórroga del Órgano Judicial, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, exhortó a “una profunda reflexión” de los políticos promotores de esos bloqueos.

En conferencia de prensa, afirmó que el proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial y las elecciones judiciales debe llevarse adelante en consenso y con respeto a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Agregó que “este proceso debe efectuarse sin intereses políticos, levantando como bandera que les preocupa la justicia, para que lleven adelante un golpe de Estado, una ruptura al orden constitucional, un acortamiento de mandato a partir de la generación de bloqueos, de perjuicios para el pueblo boliviano”.

Indicó que el Gobierno nacional reiteró que los paros en Bolivia, que los bloqueos, obedecen únicamente a intereses políticos de algunas personas, afectan a quién (únicamente al pueblo trabajador) y esto el pueblo lo sabe”.

Prada insistió en que los paros y bloqueos perjudican únicamente al pueblo boliviano el cual, con mucho esfuerzo y sacrificio, pone el hombro para salir adelante y ahora su principal preocupación es la estabilidad económica.

“Que no se dañe la economía -expresó la titular-, que no se dañe los procesos judiciales, la justicia, que no se paralice la economía ni ningún servicio en nuestro país, por ambiciones personales de bloquear nuestra Patria (…)”.

Aclaró que la Constitución Política “es absolutamente clara” con cada órgano del Estado Plurinacional en cuanto a las responsabilidades vinculadas a las elecciones judiciales.

Precisó que en su artículo 182 señala, de manera clara, que la Asamblea Legislativa efectuará, por dos tercios de sus miembros presentes, la preselección de los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral.

Insistió en que, si la Asamblea tiene la responsabilidad de llevar adelante el proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial, el Órgano Ejecutivo tiene el deber de garantizar los recursos económicos para que se lleve adelante el proceso electoral.

“Y en eso nosotros hemos cumplido, los recursos estaban presupuestados desde el año pasado y lo que ha sucedido, como es de conocimiento, es que dentro de este proceso de preselección en la Asamblea se cometieron una serie de entorpecimientos (…) para convocar a elecciones vinculadas al Órgano Judicial y esto, por supuesto, ha sido con intereses”, denunció.

Prada hizo estas declaraciones ante el anuncio de comenzar un bloqueo de carreteras desde el lunes 22 de enero, feriado nacional por el Día del Estado Plurinacional, en contra de la prórroga de mandato de los magistrados.