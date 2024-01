Lavrov: «El conflicto palestino-israelí ya hizo metástasis en toda la región, y EE.UU. tuvo un papel en ello»

Naciones Unidas, 23 Ene (Sputnik).- La falta de medidas exhaustivas para detener el conflicto palestino-israelí, provocada por la postura de EE.UU. y sus aliados, ya tiene consecuencias terribles para toda la región, declaró este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

En su discurso, el canciller ruso subrayó que «la moral humana exige una acción urgente para poner fin al fuego y al sufrimiento humano en Palestina». Según sus palabras, las evaluaciones de la situación actual en la Franja de Gaza muestran que es improbable que la tierra en la zona sea habitable algún día. Calificó la situación en el enclave palestino de «una verdadera tragedia humana cuyo final no se ve».

También señaló que «para aliviar el sufrimiento de los habitantes de la Franja de Gaza, Rusia, al igual que otros países, ha enviado cientos de toneladas de alimentos, productos médicos y medicinas». Al mismo tiempo, según sus palabras, la entrega de ayuda humanitaria se obstaculiza: desde diciembre del año pasado, ya que se rechazaron las solicitudes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enviar sus misiones.

EE.UU. bloquea esfuerzos para detener el derramamiento de sangre

Señaló que hasta ahora, el Consejo de Seguridad «ha sido incapaz de responder adecuadamente a este desafío». «La razón es bien conocida: es la postura de EE.UU., que bloquea todos los esfuerzos e iniciativas para detener el derramamiento de sangre en los territorios ocupados [de Palestina]», afirmó.

Lavrov indicó «la astucia de la diplomacia estadounidense», recordando que Washington veta las resoluciones de alto el fuego y al mismo tiempo pide que se reduzca la intensidad de los combates. «Evidentemente, esto da carta blanca para continuar con el castigo colectivo contra los palestinos», subrayó.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, en vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad, se hizo otro intento de lograr un acuerdo entre los miembros sobre un alto el fuego humanitario, pero «EE.UU. y sus aliados también bloquearon este documento, confirmando, de hecho, que preservar la vida de los civiles palestinos no está entre sus prioridades».

«La falta de medidas exhaustivas ha provocado que la actual escalada del conflicto en Palestina hiciera metástasis en toda la región, y de nuevo no sin la nefasta implicación de EE.UU. y sus aliados, cuya presencia militar en Oriente Medio, así como en otras partes del continente euroasiático, está creando nuevos e inaceptables riesgos para la seguridad internacional», declaró.

«Sabotaje de la diplomacia multilateral conduce a resultados trágicos»

En este contexto, el ministro afirmó que el mundo espera que Occidente se dé cuenta de las consecuencias de sabotear la diplomacia multilateral. «Colegas, el mundo entero está esperando que se den cuenta, me dirijo a mis colegas occidentales, de que su persistente desprecio por la diplomacia multilateral, su abierto sabotaje una y otra vez conduce a resultados trágicos», subrayó.

Añadió que, tanto para Moscú, como para la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, «es obvio que la lógica de la confrontación solo puede superarse mediante esfuerzos conjuntos, basados principalmente en los intereses de los Estados de la región».

Lavrov agregó que las conversaciones sobre la solución del problema que Washington mantiene por separado con representantes de los países de la región al final no conducen a nada, sino que solo empeoran la situación. «Cada ronda de la arrogante política unilateral de EE.UU. en Oriente Medio, sus conversaciones separadas con los vecinos regionales, acompañadas de promesas financieras, acaba en un brote de escalada cada vez más sangriento. Esto es lo que ha ocurrido esta vez», dijo.

Además, instó al Consejo de Seguridad a no ceder a las afirmaciones estadounidenses. «Quisiera instar una vez más a los miembros del Consejo a no ceder a las afirmaciones de que Washington supuestamente lo tiene todo bajo control, de que EE.UU. está resolviendo las cuestiones ‘sobre el terreno’, y a no posponer una vez más, hasta tiempos mejores, la cuestión del establecimiento de un Estado palestino», indicó. (Sputnik)