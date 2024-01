Nuevas protestas populares en Panamá contra el alto costo de la vida

Ciudad de Panamá, 23 ene ( Prensa Latina) La alianza Pueblo Unido por la Vida anunció hoy que se manifestarán contra el alto costo de la vida y en solidaridad con los constructores panameños, tras el cierre ilegal de sus cuentas bancarias.

En conferencia de prensa, uno de los voceros de ese colectivo que agrupa a sindicatos y organizaciones sociales, Diógenes Sánchez, precisó que marcharán hasta la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para demandar se cumplan acuerdos dirigido al bienestar de la familia.

También señaló que exigirán al Gobierno y un plan real de cierre de operaciones de la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum, y que se acate el fallo de la CSJ que declaró inconstitucional un pacto suscrito con el Ejecutivo.

Sánchez precisó que estas movilizaciones serán en apoyo también al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares ( Suntracs), cuyas cuentas bancarias han sido cerradas por la estatal Caja de Ahorros de manera arbitraria, y aún no hay una respuesta,

Sobre este último tema, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, fustigó la postura de Carlos Beguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, quien justificó esa medida ilegal.

Beguido indicó recientemente a la prensa local que en este caso no se trata de una decisión colectiva y agrego que cada banco es independiente de aceptar o no aceptar al cliente que considere correcto.

Méndez rechazó esa justificación y explicó a Prensa Latina que mientras en el sistema financiero si aparecen los lavadores de dinero, proveniente del narcotráfico, del trafico de armas y la trata de personas, de la corrupción en este país, como muestran los casos Odebrecht, New Business o Financial Pacific, entre otros, son cerradas las cuentas de Suntracs, fruto del sudor de los obreros afiliados y como una perfecta mancuerna de persecución, no permiten que esos recursos estén en otros bancos.

Demandaremos la apertura de las cuentas como un acto legítimo de defensa de nuestros derechos y vamos enfrentar este problema con la rigurosidad que requiere en el orden político, jurídico y social, en las calles, remarcó.

En ese sentido, Méndez convocó al pueblo organizado a solidarizarse con Suntracs en las diferentes expresiones de protesta contra estas irregularidades.

Un reciente comunicado de esa organización sindical, que lideró las protestas de octubre y noviembre pasados contra la minería metálica, señalaba que se han realizado gestiones ante las autoridades que han certificado que no existe investigación alguna que justifique esa acción.

El Suntracs aseveró que presentaron sus reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poner al descubierto la grave violación de los derechos humanos y de los obreros por parte de un banco estatal como lo es la Caja de Ahorros.