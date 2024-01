Boletín de deportes

Estos son los titulares:

-Dominicano Adrián Beltré elegido al Salón de la Fama de Cooperstown

-Athletic Club sepulta al Barcelona en la Copa del Rey

-Thunder y Timberwolves por romper empate triple en NBA

-Técnico argentino Pellegrino conducirá al Cádiz del fútbol español

BÉISBOL

Santo Domingo, 24 ene (Prensa Latina) El dominicano Adrián Beltré fue elegido al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown, Nueva York, Estados Unidos, por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, trascendió hoy.

El quisqueyano y los estadounidenses Joseph Patrick Mauer (ex receptor) y Told Helton (ex primera base), se unirán al ex jugador, entrenador y gerente de béisbol profesional norteamericano, Jim Leyland, quien fue escogido por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, en una ceremonia fijada para el 21 de julio en el Clark Sports Center.

– – –

FÚTBOL

Bilbao, España, 24 ene (Prensa Latina) El Athletic Club batió hoy 4-2 al Barcelona en un partido de cuartos de final decidido en la prórroga y accedió a las semifinales de la Copa del Rey del fútbol español.

Dos goles de los hermanos Williams en el tiempo extra, uno de Iñaki en el minuto 105 y otro de Nico en el 120, dieron el éxito a los pupilos de Ernesto Valverde.

– – –

BALONCESTO

Washington, 24 ene (Prensa Latina) Thunder y Timberwolves tratarán hoy de aprovechar el descanso de los Nuggets para romper el triple empate en la cúspide de la Conferencia Oeste del baloncesto profesional estadounidense (NBA).

Con la victoria la víspera de los Thunder de Oklahoma City ante los Trail Blazzers de Portland (111-109) y de los Denver Nuggets a manos de los Pacers de Indiana (114-109), la liga amanece hirviendo en la cima con un abrazo que no durará más de 24 horas.

– – –

FÚTBOL

Cádiz, España, 24 ene (Prensa Latina) El director técnico argentino Mauricio Pellegrino conducirá al Cádiz hasta final de temporada, confirmó hoy el club español de fútbol, ubicado en puesto de descenso a Segunda División.

Pellegrino, de 52 años, presentado este miércoles en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, llega al equipo gaditano después de entrenar al Universidad de Chile.