Bruselas pide explicaciones a Francia sobre ataques a camiones españoles

Bruselas, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – La Comisión Europea ha pedido explicaciones a Francia por las protestas de los agricultores franceses que incluyen el bloqueo del paso a camiones que transportan productos españoles y no ve, en principio, indicios de la competencia desleal a la que ha aludido el primer ministro francés, Gabriel Attal.

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que desde el punto de vista de la competencia, no ven «ningún ángulo», aunque desconocen a qué medidas para hacer frente a la «competencia desleal» de otros países pudo referirse Attal y señalan que, si se refiere a la diferencia de precios, eso no es «anticompetitivo per se».

Tampoco ven un posible enfoque desde el punto de vista de las ayudas estatales, pues indican que esas normas existen, precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades evitar distorsiones en el Mercado Interior.

A la espera de que el Gobierno francés concrete estas acciones, las mismas fuentes han afirmado que la Comisión envió una carta a las autoridades francesas el pasado viernes, 26 de enero, en la que pidieron a Francia explicaciones sobre las perturbaciones causadas en la frontera y le instaron a enviar una respuesta «lo antes posible».

En dicha misiva, Bruselas recordaba también que las normas comunitarias estipulan que los Estados miembro deben tomar medidas para garantizar la libre circulación de mercancías cuando aparece un obstáculo.