El Parlamento español rechaza la ley de amnistía para los separatistas catalanes

Madrid, 30 ene (Sputnik).- El Congreso de los Diputados español rechazó este martes una ley de amnistía para los separatistas catalanes registrada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

«La Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización en Cataluña no alcanza, con 171 votos a favor y 179 en contra, la mayoría absoluta necesaria en la votación final de conjunto. Por lo tanto, se devuelve a la Comisión de Justicia», comunicó el Congreso de los Diputados en un post en la red social X.

La iniciativa necesitaba 176 votos de los 350 escaños del Parlamento para ser aprobada.

Sin embargo, el partido separatista catalán Junts per Catalunya paralizó su tramitación al no conseguir nuevas concesiones del PSOE que, entre otras cosas, hubieran garantizado que el líder de la fuerza política, Carles Puigdemont, no fuera procesado en España.

Tras el rechazo del texto, la ley fue devuelta a la Comisión de Justicia, donde podrá ser debatida de nuevo, teniendo en cuenta las enmiendas que aún no han sido incluidas.

El plazo para emitir un nuevo dictamen es de un mes como máximo.

En las elecciones del pasado 23 de julio, el opositor Partido Popular (PP) obtuvo 137 de los 350 escaños parlamentarios, frente a los 121 del PSOE que necesitaba asegurarse el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176) y reelegir a Pedro Sánchez como jefe del Gobierno.

Para lograr la investidura, Sánchez cerró acuerdos con varias formaciones que estipulaban, en particular, una amnistía para los líderes del ‘procés’, políticos independentistas catalanes a los que la justicia española persigue por actos declarados o tipificados como delitos.

La pactada amnistía dio origen a protestas multitudinarias en España.

Sus detractores argumentan en particular que la amnistía no está prevista en la Constitución, abarca un período demasiado amplio, del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023, atenta contra la igualdad ciudadana y protege a los radicales. (Sputnik)