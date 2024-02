Presidente de Colombia Gustavo Petro denuncia que la Fiscalía buscará su juicio político

Bogotá, 2 feb (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este viernes, a través de su cuenta de X, que la Fiscalía General de la Nación buscará su juicio político y pidió a las organizaciones populares movilizarse para apoyar su presidencia.

«La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha realizado una investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó. Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan, usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general. Han decidido la ruptura institucional».

En un extenso mensaje, el mandatario pidió a las organizaciones sociales movilizarse para defender su presidencia y señaló que hay una ruptura institucional debido a la suspensión del Canciller, Álvaro Leyva, por parte de la Procuraduría General de la Nación.

«Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia: He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido (…) No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República», resalta.

El presidente afirmó que sectores «corruptos de la Fiscalía» buscan su salida, luego de que este órgano iniciara una investigación en contra de su partido por la entrada de dineros provenientes del sindicato de maestros más grande de Colombia, la Federación de Trabajadores de la Educación (FECODE).

«Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para acusar al presidente, y no han tenido éxito.

Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos, como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero», resalta.

El mandatario también recordó el escándalo de José Hernández Aponte, conocido como «ñeñe», quién habría aportado dineros del narcotráfico a la campaña presidencial del exmandatario Iván Duque (2018-2022).

«No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «el ñeñe» que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias «el ñeñe» la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas», denunció.

Por último, denunció que existen mafias no quieren perder el control de las entidades de control e investigación, pues aún la Corte Suprema de Justicia no escoge aún a la nueva Fiscal General, a pesar de que ya se presentó la terna.

«Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder el control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro al presentar una terna de mujeres decentes. La respuesta desesperada será no solo suspender al canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana», concluyó.

Gustavo Petro fue elegido en 2022 como el primer mandatario de izquierda en Colombia. Desde su llegada al poder ha tenido choques con el Fiscal General, Francisco Barbosa, y la Procuradora General, Margarita Cabello. (Sputnik)