En El Salvador hay “un runrún” sobre las elecciones

San Salvador, 6 feb (Prensa Latina) En El Salvador hay un runrún que dice hoy que las elecciones no fueron un proceso competitivo y que se dio mucho la manipulación en las urnas.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo esta mañana en el programa de entrevista Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña que la elección del 4 de febrero no fue un proceso competitivo e incluso que la asistencia a las urnas fue inferior al 50 por ciento, aunque aún no hay datos oficiales.

En la campaña no se motivó a un gran electorado a votar algo que algunos atribuyen a la falta de recursos económicos de los partidos de oposición, agregó Escobar durante una valoración del proceso electoral en el cual falló la transmisión de datos.

El activista sostuvo que hubo poca participación electoral, tal vez influida por las encuestas que daban un apoyo del 90 por ciento al presidente Nayib Bukele.

En esa línea, la diputada del Frente Farabundo Martí (FMLN) Anabel Belloso dijo que hubo duplicidad de resultados electorales en sistema de transmisión y manipulación de datos, algo que según fuentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ocurrió.

Belloso opino que “no se debe permitir un proceso tan viciado” y llamó a la Fiscalía General de la República a actuar de oficio ya que “hay demasiada evidencia pública”.

Este martes está previsto que el TSE inicie el conteo manual de las papeletas, al menos de las marcadas para la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa pero, mientras tanto, crece el “runrún” de que algo no se desarrolló como debía.

“Este proceso ha estado cargado de ilegalidades, de irregularidades y el día de ayer fueron más evidentes los señalamientos que hemos venido haciendo, ante un árbitro electoral que ha hecho oídos sordos y ha cerrado los ojos ante tanto abuso y ha tomado decisiones a favor del partido Nuevas Ideas que es el partido de gobierno y del candidato inconstitucional”, subrayó Belloso.

También Escobar en sus declaraciones de hoy en el canal 4 abordó el asunto y dijo que personas acreditadas para las juntas receptoras de votos fueron impedidas de participar y fueron retiradas porque «las mesas ya estaban completas», aunque no especificó quien ocupó sus lugares.

Las denuncias fueron abundantes y los cuestionamientos al papel del TSE, que según expertos, desde un inicio de la campaña electoral fue ninguneado por el partido en el gobierno y las autoridades que responden a Casa Presidencial. Es solo el “runrún” que anda.

Pese a las críticas, las agrupaciones políticas llaman al TSE a “afinar” sus acciones y que cumpla con su papel, garantice el escrutinio final y también las próximas elecciones del 3 de marzo cuando se votará por los 44 nuevos municipios de El Salvador y por los diputados que representen al país en el Parlamento Centroamericano.

A las quejas se sumaron el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Vamos y Nuestro Tiempo, y según sus voceros pidieron el recuento de las boletas pero con transparencia.

“¿Qué nos hace constar también que las actas que fueron hechas a mano verdaderamente es lo que la gente decidió en las urnas a la hora del sufragio?, aparte, lo que ha sido transmitido y está en la plataforma del TSE es un sistema que se ha caído en varias ocasiones, en donde vemos que no hay actas escrutadas pero sí número de votos, es todo lo que genera dudas”, opinó César Reyes, de Arena.

Mientras la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló que sí quieren “que se cuente voto por voto y acta por acta”, porque no confían en lo transmitido; “muchas actas no cuentan votos cruzados, no cuentan las marcas y ahí se pierde una gran cantidad de votos que expresa la gente”, sostuvo.

Por lo pronto, son solo “runrunes” que presuntamente están apuntalados por varias “irregularidades y fallas tecnológicas”, que obstaculizaron que se procesaran el 100 por ciento de las actas en una vulneración del escrutinio, según los opositores.

Mientras siguen las denuncias, el TSE iniciará hoy el escrutinio definitivo de las actas y contará “papeleta por papeleta” el voto para la Asamblea Legislativa luego que el presidente Bukele reclamó 58 de 60 diputados “como mínimo” y Cid Gallup calculó 54 diputados para Nuevas Ideas, uno del Partido Demócrata Cristiano y cinco en disputa con la oposición.