Parlamento venezolano declara «persona non grata» a eurodiputados por resolución electoral

Caracas, 9 feb (Sputnik).- La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Venezuela declaró el jueves como «persona non grata» a los diputados del Parlamento Europeo que votaron a favor de la resolución que advierte que no reconocerán las elecciones presidenciales si no se permite la candidatura de la dirigente opositora María Corina Machado, detalló un comunicado oficial del órgano legislativo.

«La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela declara a los eurodiputados que groseramente apoyaron y votaron a favor de esta resolución contra Venezuela como persona non grata, advirtiendo que estas acciones contrarias a los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas», detalló el documento publicado en la cuenta de la red social X del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La resolución, que contó con 446 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones, pide el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, establecido entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

El texto además sostiene que la Unión Europea «no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral» en caso no se cumplan determinadas condiciones para las presidenciales venezolanas.

Al respecto, el Parlamento de este país caribeño consideró que «podrían descalificar la participación de la Unión Europea como acompañante internacional durante las elecciones presidenciales a efectuarse el presente año, por no reunir las condiciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad necesarias».

El legislativo manifestó que «este acto constituye una grosera injerencia en nuestros asuntos internos e irrespeto a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Asimismo, el órgano puntualizó que la acción puede representar una «nueva escalada de agresión en contra de la paz y la estabilidad política en el país».

Por tal razón, el ente denunció que detrás de la medida se pretende «encubrir las acciones terroristas planificadas para asesinar al presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, y, de este modo, colapsar el normal funcionamiento de la institucionalidad democrática del país»

Finalmente, la Asamblea Nacional exigió «respeto al Estado venezolano, sus instituciones, la Constitución Nacional, las leyes y el pueblo de Venezuela».

El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación, por 15 años, a la opositora y candidata presidencial María Corina Machado, por estar vinculada a una «trama de corrupción» liderada por el exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en 2019.

Machado, líder de la organización política Vente Venezuela, es señalada por el Gobierno de Maduro de haber reclamado una intervención extranjera.

En octubre, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre.

Además, las partes acordaron que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del 2024.

De igual manera, establecieron el acompañamiento de misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

En respuesta a la decisión del TSJ, el Gobierno estadounidense decidió revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven, y que había otorgado en octubre de 2023. (Sputnik)