El presidente del Consejo Europeo pide a la UE que invierta más en su defensa

Bruselas, 11 feb (Sputnik).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró que la Unión Europea (UE) debe invertir en su propia defensa tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).

El sábado, Donald Trump, en una reunión de partidarios en el estado de Carolina del Sur, dijo que cuando era presidente, el jefe de un «gran país» anónimo de la OTAN le preguntó si Estados Unidos proporcionaría protección a la alianza en caso de «un ataque» de Rusia.

Trump le respondió que no lo haría, ya que los países de la OTAN no asignaron suficientes fondos para la defensa. Advirtió que como presidente no va a proteger gratuitamente a los aliados de la OTAN de un posible ataque.

«Las declaraciones temerarias sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad con el Articulo 5 solo sirven a los intereses del (presidente ruso Vladímir) Putin. No aportan más seguridad ni paz al mundo. Por el contrario, reafirman la necesidad para que la UE desarrolle urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa», escribió Charles Michel en su cuenta de la red social X.

Agregó que la OTAN ha apoyado a la seguridad y la prosperidad de EEUU, Canadá y Europa durante 75 años. (Sputnik)