Copa Libertadores femenina vuelve a jugarse en Uruguay en 2024

Montevideo, 13 feb (Sputnik).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes que la edición 2024 de la Copa Libertadores femenina de clubes se disputará en Uruguay, por segunda vez luego del certamen de 2021 que ganó Corinthians de Brasil.

«¡Sede confirmada! La CONMEBOL Libertadores Femenina 2024 será del 3 al 19 de octubre en Uruguay», publicó la cuenta oficial en X de la casa madre del fútbol sudamericano.

En 2021, esta capital fue sede del torneo que convocó a 16 equipos y tuvo su final en el Gran Parque Central, donde Corinthians derrotó por 2 a 0 a Independiente Santa Fe de Colombia.

En ese país fue la anterior edición de la copa, que también ganó el «Timao», superando a su clásico rival, Palmeiras, por la mínima.

El calendario femenino de Conmebol para 2024 se completa con la Sub 17 que se desarrollará en Paraguay, del 13 al 31 de marzo; la Sub 20, del 11 de abril al 5 de mayo en Ecuador; la Copa Libertadores de futsal, del 21 al 28 de julio en Bolivia; y la Sub 20 de futsal, del 26 de octubre al 3 de noviembre en Paraguay.

La Conmebol anunció también este martes que para todas las competiciones bajo su órbita -con excepción de la Copa América- repartirán premios por un total de 312 millones de dólares, un incremento del 438 por ciento de 2015 a la fecha. (Sputnik)