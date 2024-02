EEUU defenderá cada centímetro de la OTAN si Rusia ataca territorio aliado, asegura Biden

Washington, 13 feb. (Sputnik).- Estados Unidos defenderá a cualquier aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) si Rusia lo ataca, afirmó este martes el presidente Joe Biden, a propósito de recientes declaraciones de su predecesor, Donald Trump (2017-2021)

«No me alejaré, y no me imagino a ningún presidente que lo haga… Mientras sea presidente, si (el presidente ruso, Vladimir) Putin ataca a un aliado de la OTAN, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN», afirmó Biden, luego de que Trump afirmara en un mitin electoral que no protegería a los países de la alianza que se retrasen en sus pagos de defensa.

En rueda de prensa, el mandatario afirmó que los adversarios de Washington han buscado durante mucho tiempo crear grietas en la OTAN y que su mayor esperanza es que la alianza se desmorone.

«Cuando Estados Unidos da su palabra significa algo, cuando hacemos un compromiso lo mantenemos, y la OTAN es un compromiso serio. Donald Trump lo ve como una carga, cuando ve a la OTAN no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo», recalcó Biden.

La semana pasada, Trump dijo en Carolina del Sur (este) que le advirtió a un líder de un estado miembro de la OTAN que Estados Unidos no protegería a los aliados rezagados en su gasto en defensa, y que alentaría a Rusia a «hacer lo que quiera», pues los socios «tienen que pagar».

Biden añadió que los comentarios de Trump sobre la OTAN fueron «tontos», «vergonzosos», «peligrosos» y «antiestadounidenses».

Poco antes de esta conferencia de prensa, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, dijo que las declaraciones de Trump sobre la alianza son irresponsables y plantean riesgos para los soldados estadounidenses y aliados. (Sputnik)