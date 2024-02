Secretario de Defensa de EEUU con alta médica retomará sus funciones de forma remota

Washington, 14 Feb. (EUROPA PRESS) – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha recibido este martes el alta médica del hospital, después de haber sido hospitalizado el domingo cuando ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un «problema de vejiga» por el que ha sido sometido a una intervención médica.

Austin ha salido del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed (Maryland) sobre las 15.30 horas (hora local) y retomará sus funciones sobre las 17.00 horas. El jefe del Pentágono «se está recuperando bien», pero desempeñará sus funciones de forma remota durante un periodo.

«Ingresó en el (hospital) el 11 de febrero con malestar y preocupación por un problema de vejiga relacionado con su cirugía de cáncer de próstata de diciembre de 2023. Su condición indicaba la necesidad de una estrecha vigilancia por parte del equipo de cuidados intensivos y cuidados de apoyo. Su evaluación diagnóstica identificó la causa de su problema de vejiga y se corrigió con procedimientos no quirúrgicos el 12 de febrero», reza un comunicado.

El equipo médico ha indicado que se ha encontrado en «buenas condiciones» durante todo el proceso y que no ha necesitado nuevos cuidados intensivos durante el día 13. «Ha progresado bien y hoy ha dado ha vuelto a su domicilio. El problema de la vejiga no está relacionado con su diagnóstico de cáncer y no tendrá ningún efecto en su excelente pronóstico de cáncer», ha agregado.

Esta hospitalización ha tenido lugar apenas un mes y medio después de ingresar por complicaciones de una cirugía por el tratamiento de cáncer de próstata que sufre. Entonces, generó polémica porque ni la Casa blanca, ni el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ni la propia sustituta de Austin estaban al tanto del ingreso. El secretario de Defensa, de 70 años, se encuentra inmediatamente detrás de Biden en la cadena de mando del Ejército estadounidense.

El jefe del Pentágono tiene el 29 de febrero una cita ante la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para explicar su decisión de no comunicar su hospitalización durante el mes de enero. Los republicanos han aprovechado la situación para exigir la destitución de Austin, a quien Biden, si bien consideró que se equivocó al no informar, ha expresado su apoyo.