El polvo se cuela en una cámara del rover Perseverance en Marte

Washington, 15 Feb. (EUROPA PRESS) – Ingenieros de la NASA están trabajando para estabilizar una cubierta antipolvo en una de las cámaras del instrumento científico SHERLOC a bordo del rover Perseverance en Marte.

Los datos y las imágenes recibidas indican que una de las dos cubiertas que evitan que se acumule polvo en la óptica del instrumento permanece parcialmente abierta. En esta posición, la cubierta interfiere con las operaciones de recopilación de datos científicos.

Montado en el brazo robótico del rover, SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescent for Organics and Chemicals) utiliza cámaras, un espectrómetro y un láser para buscar compuestos orgánicos y minerales que han sido alterados en ambientes acuosos y pueden ser signos de pasada vida microbiana.

La misión determinó el 6 de enero que la cubierta estaba orientada en una posición tal que algunos de sus modos de operación no podían operar con éxito. Un equipo de ingeniería ha estado investigando para determinar la causa raíz y las posibles soluciones. Recientemente la tapa se abrió parcialmente. Para comprender mejor el comportamiento del motor de la cubierta, el equipo ha estado enviando comandos al instrumento que alteran la cantidad de energía que se le suministra, informa la NASA.

Con la cubierta en su posición actual, el instrumento no puede usar su láser sobre objetivos rocosos y no puede recopilar datos de espectroscopia. Sin embargo, la microscopía de imágenes todavía se puede adquirir con WATSON, una cámara a color en SHERLOC que se utiliza para tomar imágenes en primer plano de granos de roca y texturas de superficies. WATSON (Sensor topográfico gran angular para operaciones e ingeniería) funciona a través de una apertura diferente.

SHERLOC es parte de un conjunto de siete instrumentos de Perseverance. Durante el desarrollo de la misión, el equipo diseñó el conjunto de instrumentos de manera que el rover aún pudiera alcanzar sus objetivos científicos en caso de que fallara algún instrumento, ya que existe cierta superposición entre las capacidades de los instrumentos. Además de SHERLOC, PIXL (Instrumento planetario para litoquímica de rayos X) y SuperCam también realizan espectroscopia.

Desde el aterrizaje del rover el 18 de febrero de 2021, SHERLOC ha escaneado y proporcionado datos valiosos sobre 34 objetivos rocosos, creando un total de 261 mapas hiperespectrales de esos objetivos. Con un sistema de energía de radioisótopos, el diseño de Perseverance se basa en el rover Curiosity de la agencia, que sigue funcionando después de más de 11 años en el Planeta Rojo.