Dios, la ciencia, las pruebas

Usualmente prefiero evadir estos temas, más cuando de publicar un artículo se trata.

A partir de la Revolución Francesa, especialmente en Paris, luego se generalizaría en todas las capitales europeas, los intelectuales abrirían las puertas para salir del closet, había que sustituir la idea de Dios: terrible abstracción que detenía el mundo de la ciencia y la razón, encerrando toda idea tras un sacerdote, no había ninguna razón que aceptara la mentalidad eclesiástica, al menos esa fue la idea de los enciclopedistas después de años de represión intelectual. A partir de esa época, como la llamó Dickens: “la mejor y la peor de todas las épocas”(la Revolución Francesa), cuando se comenzó a cuestionar abiertamente la idea de Dios, cualquiera que fuera, luego ser ateo pasó a ser un snobismo necesario, para no ser tomado como un idiota. Desde luego hubo la necesidad, consciente o inconscientemente de parte de los científicos, de confundir (¿o cofundir religión con Dios?) las ideas de un ser supremo con las ideas del catolicismo romano. Sea como fuere, esa posición fue conditio sine que non para ser intelectual, caso contrario sería un científico o un intelectual cuestionable, entonces pasamos dos siglos con esa posición casi global.

El estandarte sería aquel ilustre filósofo “Nietzsche”, quien mató a Dios para cobrar notoriedad, recuerdo hace casi sesenta años, si no aceptabas la posición de ese filósofo, no eras públicamente nadie; los propios profesores universitarios de aquel entonces, te hacían bullying si te veían leyendo “Ciudad de Dios” de San Agustín, o si llevabas en tus manos “Contra Celso” de Orígenes.

Los años continuaron como continuarían los siguiente cincuenta años, la confusión, las crisis de conspiraciones, los programas del dominio del espacio que se mataban por la primacía de los vuelos espaciales, donde se levantaban orgullosos del triunfo de la razón sobre el sentimiento, las múltiples guerras en todos los horizontes del planeta, luego vendría la era arrolladora de la internet sin fronteras, por último la IA atropellando corazones saturados de orgullo y mentes llenas de bebidas energéticas, el cóctel perfecto para la locura y los infartos cardiacos. Estábamos de lleno en la era de la individualidad y la soledad más asfixiante de la historia humana: ¿Qué habíamos logrado? Nada.

El libro que me ha llevado a escribir este artículo, es en sí mismo un libro difícil de entender a profundidad, especialmente por los conceptos de física, matemática, biología. No es necesario ser un profesional en esas disciplinas, no, pero no es un libro simple de leer y de entender. ¿Por qué lo busqué y para que lo compré? Para leerlo, nunca pensé que pudiera tener acceso a material tan serio, donde no se nos pidiera creer porque lo dijo fulano o mengano. Yo no lo necesito porque soy creyente, esto lo digo por honestidad intelectual, porque me parece que frecuentemente las mentiras dominan el horizonte científico y peor aún, se difunde democráticamente y lo lee quien sea en su celular: ahora tenemos computadoras de bolsillo más de cuatro mil millones de seres humanos, nos desengañamos o nos engañan. La cultura es necesaria para protegernos de los depredadores.

He encontrado que un artículo de este tipo no tiene espacio en este (ni en muchísimos otros) medio, su resumen requiere mucho más que la buena intención.

Pongo aquí un link gratuito: www.dioslaciencialaspruebas.com, donde podrán encontrar muchísima información e incluso dejar sus comentarios.

No tengo ningún interés en la controversia, sería un diálogo de sordos.

*Dieu, la science, les preuves-Le aube d’une révolution.

Este es el nombre en español de una obra hecha por científicos de renombre, cuyo fin es demostrar la existencia de Dios. Ya está traducida al español y al inglés. Originalmente publicada en francés 2021-2023.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico