El problema de los campos clínicos y otros espacios en la CCSS

Columna Poliédrica

Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de un tiempo para acá, literalmente han ido sacando a la Universidad de Costa Rica (UCR) de sus instalaciones. Ello se ha manifestado de diversas formas y ha tenido como fundamento, para variar, otra desafortunada decisión de la jurisdicción constitucional de este país; dicho de otro modo, se ha tomado como justificación una interpretación de justicia conmutativa asumiendo que la UCR es igual a las universidades privadas de este país.

La UCR no es igual a las universidades privadas. Para empezar las segundas, a pesar de que se disfrazan de entes sin fines de lucro (fundaciones o asociaciones), tienen como principal propósito ganar dinero funcionando como “enseñaderos”; por el contrario, la UCR en el Área de las Ciencias de la Salud y particularmente en la formación de médicos y médicas, no tiene como objetivo el lucro sino la formación integral de estos profesionales, incentivando también la investigación y la acción social.

La jurisdicción constitucional de este país abrió el portillo para que los entes privados utilicen la infraestructura pública para su beneficio privado. Al igual que ha sucedido con la infraestructura en telecomunicaciones, por ejemplo, la interpretación de los jueces y letrados ha sido tratar como iguales a entes que no lo son; en otras palabras, en lugar de interpretar el artículo 33 de la carta magna como justicia distributiva, lo hacen como justicia conmutativa para favorecer los intereses privados. Así de claro y lo digo de manera directa y sin ningún tipo de circunloquio o eufemismo.

A partir de esa interpretación constitucional se ha generado un problema a lo interno de la CCSS con los campos clínicos y con otros espacios físicos que antes se tenía para la formación de los estudiantes en medicina y de otras carreras de las Ciencias de la Salud. Para nadie es un secreto que esto ha venido impactando la calidad de la formación, la atención de los pacientes que deben soportar rotaciones masivas en sus camas y la mercantilización de médicos-docentes que ahora están por el que les pague más por impartir sus conocimientos.

La UCR y sus autoridades han sido pasivas para denunciar esta realidad. Todos hemos visto las manifestaciones de irrespeto institucional que han hecho las autoridades de la CCSS, situación que no es nueva pero que se ha agravado en los últimos dos años; sin embargo, las autoridades de la UCR han callado miserablemente; desde sus Consejos Universitarios, sus Rectores, hasta sus Decanos y Directores de Escuela y del Postgrado de Especialidades Médicas, todos absolutamente todos, no han hecho y dicho nada.

Hablo de la UCR porque es la única universidad pública que imparte la carrera de medicina. Su silencio, dirán algunos, se sustenta en la creencia de que ante lo que resuelve la jurisdicción constitucional no es posible hacer absolutamente nada; sin embargo, eso no es cierto, ya que cuando una interpretación se sustenta en intereses específicos se debe denunciar que eso está presente, esa denuncia solo se puede hacer desde la academia, no podemos esperar, jamás, que los medios de comunicación la hagan.

Las autoridades de la UCR deben defender la excelencia académica y el propósito social de la formación de sus profesionales en medicina. No soy yo quien debería estar expresando esta necesidad, sin embargo, cuando uno observa lo que está pasando en la CCSS, no puede más que indignarse; es decir, la pasividad o la pusilanimidad con que las autoridades universitarias actúan, es francamente, un monumento a la inercia.

Hay gente que llega a puestos de decisión en la UCR y en otras instancias públicas o privadas, que piensan solo en figurar, en asistir a inauguraciones y en salir en los medios de comunicación. Se trata de gente que, a la hora de defender los intereses de esa institución, brillan por su ausencia; es decir, se esconden, no aparecen, no asumen el papel que les corresponde como autoridades y ello hace que las instituciones queden absolutamente desamparadas.

La verdad es que a mi me da vergüenza ajena. No tengo ningún vínculo que me una con la UCR, salvo amigos que sí trabajan en esa institución; pero me genera escozor ver la pasividad y falta de acción de sus autoridades ante situaciones como las que hemos descrito.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot