Más de 15.000 personas en Jerusalén para exigir la liberación de los rehenes

Tel Aviv, 2 Mar. (EUROPA PRESS) – Más de 15.000 personas han completado este sábado su llegada a Jerusalén en la culminación de la llamada «Marcha por la Unidad», organizada por las familias de los rehenes israelíes en manos de Hamás que exigirán esta noche la puesta en libertad de sus seres queridos en una concentración multitudinaria.

La marcha está a punto de completar cuatro días de un viaje que comenzó el miércoles en el kibbutz de Reim, atacado por las milicias de Hamás el 7 de octubre, y terminará en la plaza de París del barrio de Rehavia, en el centro de la ciudad.

En las últimas horas se ha incorporado a la marcha el líder de la oposición israelí, el ex primer ministro Yair Lapid, quien ha denunciado la incapacidad del gabinete de guerra liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para lograr la liberación de los 134 rehenes que se encuentran en Gaza.

«Nos preguntan si estamos haciendo lo suficiente, y la respuesta es no», ha declarado al ‘Times of Israel’. «Este país no puede vivir con la idea de que no van a regresar. No cabe otra posibilidad. Y si hay que marchar, se marcha, y si hay que gritar, se grita», ha añadido.