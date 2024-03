Instalaciones nucleares de EE.UU. en Europa serán blancos legítimos para Rusia en un conflicto con la OTAN

Moscú, 6 Mar (Sputnik).- El despliegue de armas nucleares estadounidenses en el norte de Europa no reforzará la seguridad de los países que las reciban, sino que la debilitará, declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

«En caso de que aparezcan armas nucleares estadounidenses en el norte de Europa, la seguridad de los países que reciban estas armas no solo no se fortalecerá, sino que sufrirá de forma explícita», dijo la vocera.

Zajárova reiteró que los sitios con este tipo de armas se convertirán en objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Rusia si se produce un conflicto armado entre Moscú y la OTAN. «No hace falta ser un estratega militar para entenderlo: tales instalaciones representarán una fuente de amenaza directa y, naturalmente, se incluirán inevitablemente en la lista de objetivos legítimos, definidos por el escenario de un enfrentamiento militar directo entre nuestro país y la OTAN», enfatizó.

De acuerdo con sus palabras, las acciones de EE.UU. y «sus satélites» empujan la situación exactamente a este escenario del conflicto directo.

La semana pasada, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que su país debe «tener una verdadera fuerza nuclear disuasoria». «Eso es lo que tenemos, porque la OTAN prácticamente nos da tres [elementos de] disuasión a través de nuestra membresía», indicó, detallando que estos tres elementos son soldados, misiles y «la disuasión nuclear que proviene de Estados Unidos».

Además, el mandatario finlandés declaró que les corresponde al Gobierno y al Parlamento del país decidir si Finlandia quiere cambiar su legislación, que actualmente prohíbe las armas nucleares en su territorio.

Rusia no quiere una guerra contra Alemania, asegura Kremlin

Rusia no busca una guerra contra Alemania, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la conversación de cuatro altos mandos de la Bundeswehr que estaban debatiendo la posibilidad de un ataque con misiles Taurus al puente de Crimea.

«No queremos una guerra. No queremos volar nada. No queremos que nadie planee volar nada aquí», dijo Peskov, pero subrayó que Rusia no hará la vista gorda ante los hechos.

El portavoz del Kremlin indicó que los rusos quieren a los alemanes y a Alemania.

Lamentó que en muchos países europeos, – Alemania no es una excepción,- ya haya pasado la época de los políticos sabios.

El 1 de marzo, la redactora jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya, Margarita Simonián, publicó la transcripción de una conversación de cuatro altos mandos de la Bundeswehr que estaban debatiendo la posibilidad de un ataque con misiles Taurus al puente de Crimea.

Al abordar estos planes, analizaron en detalle la posibilidad de suministrar misiles Taurus a Kiev, y señalaron que, de optar por enviarlos ahora, solo estarían operativos en un plazo de ocho meses.

Además, contemplaron proporcionar a Kiev coordenadas de objetivos rusos con una precisión de tres metros como parte de la planificación. En este contexto, también se evaluó solicitar asistencia al Reino Unido para coordinar ataques con misiles contra objetivos en Rusia.

Moscú solicitó a Berlín aclaraciones sobre la conversación filtrada, que, de acuerdo con el Gobierno ruso, contradice las afirmaciones previas de Alemania sobre su no implicación en el conflicto de Ucrania.

El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, prometió una investigación «minuciosa, profunda y rápida» a raíz de la filtración, mientras que el titular de Defensa alemán, Boris Pistorius, describió lo sucedido como «parte de la guerra informativa» de Rusia.

Según Pistorius, la conversación de la Bundeswehr había sido expuesta por uso de red insegura.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró reveladora la reacción de Berlín ante la filtración de audio de la Bundeswehr.