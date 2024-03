Petro acusa a oposición de no querer cambios en Colombia

Bogotá, 7 de mar (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a los opositores que marcharon el miércoles en distintas partes del país de no querer un cambio.

«Tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien», afirmó el mandatario desde el palacio de Gobierno.

Las marchas fueron convocadas por los líderes del Centro Democrático (derecha) con el objetivo de mostrar rechazo contra el Gobierno y sus reformas de salud, pensional y laboral que se debaten en el Congreso, informó El Tiempo.

«Nos vemos en las calles para defender la democracia, la libertad y nuestras instituciones», afirmó el martes el Centro Democrático en su cuenta de X.

Las marchas ocurrieron en varios puntos del país, siendo Medellín la ciudad en la que hubo una mayor participación ciudadana. (Sputnik)