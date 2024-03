Brecha digital: vivir en zonas rurales y tener menos nivel educativo son factores de vulnerabilidad

Quien más tiene, más puede

Como es de suponer, en el 2022 la brecha digital se replicaba en casi todos los aspectos medidos – menos en la compra de un teléfono celular con internet – entre las personas con mayor y menor poder adquisitivo.

Para hacer este análisis se tomaron en cuenta los cinco quintiles establecidos en la Enaho, de acuerdo con los ingresos reportados por las personas que participaron en la encuesta, siendo el primer quintil el 20% más pobre y el quinto el 20% más rico.

En la tenencia y uso de computadoras en la casa, el primer quintil decía contar con este aparato solo en el 23 % de las respuestas, mientras para el quinto este porcentaje fue del 78,4 %.

En el acceso a internet en los hogares también hubo una marcada diferencia, aunque menor con respecto a la tenencia de computadores: el 94,6 % más rico dijo contar con conexión a la red, mientras esto fue así en el 69,1 % de los más pobres.

También se evidenció una gruesa diferencia si se consideran las suscripciones a algún servicio de televisión paga: el 83 % dijo contar con esta suscripción en el quinto quintil, mientras solo el 51,1 % lo hace en el primero.

Eso sí, llama la atención que, en lo que respecta a telefonía móvil, la diferencia fue mínima: 98,6 % en el caso de los más acaudalados contra un 93 % entre los más desposeídos.

Algo para destacar en positivo es que, si se toman en cuenta las diferencias por puntos porcentuales entre el primer y el quinto quintil y el distanciamiento en la adquisición de diferentes dispositivos entre el 2015 y el 2022, se observa que hay una caída en todos los aspectos medidos por la Enaho, lo que significa una erosión de la brecha digital.

Así, el acceso a internet fue la brecha que más cayó entre esos años y entre ambos quintiles, pasando de 45,8 p. p. en 2015 a 25,53 p. p. en 2022 (-20,27 puntos). Luego está la compra y el uso de teléfonos fijos, con una diferencia de 43,4 p. p. a mediados de la década pasada y de 25 p. p. en los últimos datos obtenidos (-18,4 puntos). Finalmente, la distancia en la contratación de la televisión paga también bajó considerablemente, pasando de 47,5 puntos porcentuales en 2015 a 31,85 p. p. en 2022 (-15,65 p. p.).

Sobre la conexión a Internet, la brecha que marcó la fibra óptica fue la más evidente. Con este material se conectaba el 39,51 % de hogares más pudientes, en comparación del 18,03 % entre los más desposeídos.

En sentido opuesto, los hogares que apelan a las conexiones por tarjetas SIM (celulares) eran abismalmente mayores en el 2022 entre la población más pobre (34,17 %) que entre la más acaudalada (solo el 6,4 %). En ambos casos, la conexión por cable coaxial era mayoritaria hace dos años (41,05 % y 46,83 %, respectivamente).

Con respecto a los hogares desconectados, casi la mitad del primer quintil (45,9 %) no tenían servicio de internet, algo que solo ocurrió en el 12,2 % del quinto quintil. ¿Las razones? En los más pobres destacó el costo del servicio (45,86 %) o que no lo necesitaban (29,96 %). En los más ricos, en cambio, la razón que primó es que no lo necesitaban (55,82 %) y, en un número mucho menor, el costo del servicio (13,42 %).

En este sentido, Alejandro Amador Zamora, coordinador del Prosic, recordó que la desconexión a internet es uno de los factores que suma en los parámetros para medir la pobreza en el país.