La crisis climática exacerbará disrupciones en la cadena de suministros

Londres, 13 Mar. (EUROPA PRESS) – La pérdida del PIB global debido al cambio climático aumentará exponencialmente cuanto más se caliente el planeta, si se tiene en cuenta su impacto en cascada en las cadenas de suministro globales.

El estudio, publicado en ‘Nature’ por investigadores del University College de Londres (UCL), es el primero en registrar las «pérdidas económicas indirectas» del cambio climático en las cadenas de suministro globales que afectarán a regiones que se habrían visto menos afectadas por el calentamiento de las temperaturas proyectadas.

Estas interrupciones en las cadenas de suministro, previamente no cuantificadas, exacerbarán aún más las pérdidas económicas proyectadas debido al cambio climático, generando una pérdida económica neta proyectada de entre 3,75 billones de dólares y 24,7 billones de dólares en dólares ajustados de 2020 para 2060, dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono que se emita.

El autor principal, el profesor Dabo Guan (Escuela Bartlett de Construcción Sostenible de la UCL), expone en un comunicado: «Estos impactos económicos proyectados son asombrosos. Estas pérdidas empeoran cuanto más se calienta el planeta, y cuando se tienen en cuenta los efectos en las cadenas de suministro globales, se muestra que todas partes están en riesgo económico».

A medida que la economía global se ha vuelto más interconectada, las perturbaciones en una parte del mundo tienen efectos en cadena en otras partes del mundo, a veces de maneras inesperadas. Las malas cosechas, la desaceleración de la mano de obra y otras perturbaciones económicas en una región pueden afectar el suministro de materias primas que fluyen hacia otras partes del mundo que dependen de ellas, perturbando la manufactura y el comercio en regiones lejanas. Este es el primer estudio que analiza y cuantifica la propagación de estas perturbaciones derivadas del cambio climático, así como sus impactos económicos.

A medida que la Tierra se calienta, peor es su situación económica, y los daños y las pérdidas económicas aumentan exponencialmente a medida que pasa el tiempo y hace más calor. El cambio climático perturba la economía global principalmente por los costos de salud de las personas que sufren exposición al calor, los paros laborales cuando hace demasiado calor para trabajar y las perturbaciones económicas que se extienden en cascada a través de las cadenas de suministro.

Los investigadores compararon las pérdidas económicas esperadas en tres escenarios de calentamiento global proyectados, llamados «vías socioeconómicas compartidas», basados ??en niveles de emisiones globales proyectados bajos, medios y altos. En el mejor de los casos, las temperaturas globales aumentarían sólo 1,5 grados C con respecto a los niveles preindustriales para 2060; en el camino intermedio, en el que la mayoría de los expertos creen que se encuentra la Tierra ahora, las temperaturas globales aumentarían alrededor de 3 grados C, y en el peor de los casos, este escenario vería un aumento de la temperatura global de 7 grados C.

Para 2060, las pérdidas económicas proyectadas serán casi cinco veces mayores en la ruta de emisiones más altas que en la más baja, y las pérdidas económicas empeorarán progresivamente a medida que haga más calor. Para 2060, las pérdidas totales del PIB ascenderán al 0,8% con un calentamiento de 1,5 grados, al 2,0% con un calentamiento de 3 grados y al 3,9% con un calentamiento de 7 grados.

El equipo calculó que las interrupciones en la cadena de suministro también empeoran progresivamente cuanto más cálido es el clima, lo que representa una proporción cada vez mayor de las pérdidas económicas. Para 2060, las pérdidas en la cadena de suministro ascenderán al 0,1% del PIB mundial total (13% del PIB total perdido) con un calentamiento de 1,5 grados, al 0,5% del PIB total (25% del PIB total perdido) con un calentamiento de 3 grados y a 1,5 % del PIB total (38% del PIB total perdido) por debajo de 7 grados.

El coautor principal, el doctor Daoping Wang del King’s College de Londres (Reino Unido), apunta: «Los impactos negativos del calor extremo a veces ocurren silenciosamente en las cadenas de suministro globales, e incluso pasan desapercibidos por completo. Nuestro modelo desarrollado de Huella de Desastre rastrea y representa visualmente estos impactos, subrayando la necesidad de realizar esfuerzos de colaboración global para adaptarse al calor extremo».

Por ejemplo, aunque los fenómenos de calor extremo ocurren con mayor frecuencia en países de latitudes bajas, las regiones de latitudes altas, como Europa o Estados Unidos, también corren un riesgo significativo. Es probable que en el futuro el calor extremo le cueste a Europa y Estados Unidos alrededor del 2,2% y alrededor del 3,5% de su PIB, respectivamente, en el escenario de altas emisiones. El Reino Unido perdería alrededor del 1,5% de su PIB, siendo las industrias de productos químicos, turismo y equipos eléctricos las que sufrirían las mayores pérdidas. Algunas de estas pérdidas se originan en las fluctuaciones de la cadena de suministro causadas por el calor extremo en países cercanos al ecuador.

El costo humano directo también es significativo. Incluso con la trayectoria más baja, en 2060 habrá un 24% más de días de olas de calor extremas y 590.000 muertes adicionales por olas de calor al año, mientras que con la trayectoria más alta habría más del doble de olas de calor y se espera que se produzcan 1,12 millones de muertes anuales adicionales por olas de calor. Estos impactos no se distribuirán uniformemente en todo el mundo, pero los países situados cerca del ecuador serán los más afectados por el cambio climático, particularmente los países en desarrollo.

Como destacan los investigadores esta investigación es un recordatorio importante de que prevenir cada grado adicional de cambio climático es fundamental. Comprender qué naciones e industrias son más vulnerables es crucial para diseñar estrategias de adaptación efectivas y específicas.