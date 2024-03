Listo programa del Frente Amplio de cara a elecciones en Uruguay

Montevideo, 17 mar (Prensa Latina) El Frente Amplio (FA) de Uruguay tiene listo hoy el programa de gobierno 2025-2030 de cara a las próximas elecciones que, según su presidente Fernando Pereira, aspira a una sociedad que construya riqueza y distribuya.

Las bases programáticas recibieron el visto bueno del Plenario Nacional de la alianza de izquierda y demandaron la participación de más de mil uruguayos de diferentes áreas, incluida la ciencia, academia, cultura, deporte y la propia militancia.

Ejes temáticos, como atención a la pobreza infancia, empleo, sostenibilidad, desarrollo y medio ambiente sobresalen en la propuesta.

«La grieta en Uruguay no es por diferencias políticas, sino por gente que no come todos los días y hay casas que no tienen baño y es donde hay niños» dijo.

Pereira acotó que el tema seguridad pública es «probablemente lo que más preocupa a los uruguayos».

Hoy se plantea que Uruguay es un lugar de acopio de drogas para su posterior exportación lo que resulta un asunto “donde no hay que buscar el rédito electoral, sino el consenso más amplio de la sociedad”, señaló.

Pereira indicó que el Plenario trató el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre el el diputado Gustavo Olmos, denunciado por la suplente de la banca Martina Casás por acoso sexual y laboral. También resolvió sobre otros 12 casos.

Nada quedó debajo de la alfombra, nadie nos puede decir que una denuncia que se formuló en el Frente Amplio, ni el presidente ni ningún organismo la guardó, en todos los casos hubo decisión, remarcó.

Adelantó que primero se comunicará la resolución a los involucrados y después se harán manifestaciones públicas, si el caso lo amerita.