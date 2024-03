Protestas ciudadanas caldean escenario sociopolítico en Cuba

La Habana, 20 Mar (IPS).- Continuos apagones e irregularidades en la distribución de alimentos detonaron protestas sociales en ciudades de Cuba que el gobierno reconoció como resultado de la precarización de las condiciones de vida, y cuyas causas principales atribuye a la política de Estados Unidos hacia la isla.

Las manifestaciones el domingo 17 ocurrieron en la oriental ciudad de Bayamo, la localidad de Santa Marta del municipio de Cárdenas, en la occidental provincia de Matanzas y también en El Cobre, localidad próxima a la ciudad de Santiago de Cuba.

En esta última, la segunda urbe en importancia de la isla, a 860 kilómetros al este de La Habana, centenares de personas en uno de sus populosos barrios corearon “corriente (electricidad) y comida”, entre los principales reclamos, se pudo constatar en videos colgados en plataformas digitales.

“En los últimos 65 años la economía nunca ha estado tan tensa; hay problemas para generar la electricidad que necesita la población, garantizar en tiempo y cantidad la exigua canasta básica, hay falta de agua, mientras medicamentos e insumos esenciales están ausentes desde hace meses”: Omar Everleny Pérez Villanueva.

Se trató de las más notorias protestas desde las del 11 de julio de 2021 cuando se registraron al unísono en cerca de 40 localidades cubanas, en plena pandemia de covid-19, y en un contexto semejante al actual, con persistentes cortes de electricidad y desabastecimiento de alimentos y medicinas.

En los lugares comparecieron autoridades locales y fuerzas del orden público, y no existen reportes de incidentes violentos, aunque en varios territorios se reportó cortes del servicio de internet. Plataformas independientes dan cuenta del arresto de al menos cinco personas.

A través de su perfil en la red social X, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal e el país) en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson, refirió el propio día que “atendimos un grupo de personas… inconformes con el suministro de electricidad y la distribución de alimentos”.

Persistencia del embargo

El presidente Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en el cual subrayó que el contexto es “aprovechado por los enemigos de la Revolución con fines desestabilizadores” y afirmó que personas desde Estados Unidos “están incentivando acciones contra el orden interior del país”.

Las autoridades cubanas sostienen que el endurecimiento del embargo de Washington busca asfixiar al país y es la causa fundamental del deterioro de la situación económica.

Al respecto, mencionan las más de dos centenares de medidas y sanciones adoptadas por la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), y mantenidas en su mayoría por el actual gobierno de Joe Biden.

Deploran que desde enero de 2021 la isla permanece en la lista de países a los cuales Washington considera patrocinadores del terrorismo.

Tal designación añade obstáculos al acceso a fuentes de financiamiento e inversiones extranjeras, debido al temor de bancos internacionales a recibir elevadas multas por aceptar pagos, depósitos o cuentas de empresas cubanas en dólares.

El lunes 18, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Ziff, a quien en una nota formal de protesta trasladó “el firme rechazo a la conducta injerencista y los mensajes calumniosos del Gobierno estadounidense y su embajada en Cuba ante asuntos internos de la realidad cubana”.

Antes, a través de su perfil en Facebook, la embajada estadounidense en La Habana instó al gobierno cubano “a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano”.

En su cuenta en X, el estadounidense subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, indicó que el gobierno cubano “no podrá satisfacer las necesidades de su pueblo hasta que adopte la democracia y el estado de derecho y respete los derechos de los ciudadanos cubanos”.

La parte cubana subrayó que, si Washington “tuviera una preocupación mínima y honesta sobre el bienestar de la población cubana”, debería sacar a la isla “de la lista arbitraria de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo; pondría fin a la persecución de los suministros de combustible que requiere importar el país; dejaría de perseguir cada transacción financiera de Cuba en el mundo”.

Economía en tensión

La caída de las principales fuentes de divisas, el impacto de la covid, errores y demoras en el despliegue de las reformas iniciadas en 2011, así como la inflación derivada del malogrado reordenamiento económico a comienzos de 2021, han ampliado las penurias y empobrecimiento de una parte de los 11 millones de habitantes en la isla.

“En los últimos 65 años la economía nunca ha estado tan tensa; hay problemas para generar la electricidad que necesita la población, garantizar en tiempo y cantidad la exigua canasta básica, hay falta de agua, mientras medicamentos e insumos esenciales están ausentes desde hace meses”, valoró a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.

Durante marzo se incrementaron los apagones, hasta de 15-16 horas fuera de la capital, como consecuencia de una nueva crisis energética derivada de averías y reparaciones en termoeléctricas y escasez de combustible.

“Debes aprovechar los pocos momentos de corriente en el día para cocinar y tratar de hacer todo. Se complica guardar la comida y que pongan el agua. Tampoco se puede descansar con calor y mosquitos en una madrugada a oscuras», detalló a IPS Oneida Ramos, una jubilada del municipio de Batabanó, 55 kilómetros al sur de La Habana.

Cuba tiene una alta dependencia de la importación de crudo, pero la escasez de divisas ha provocado una disminución de las compras. Estas también están afectadas por los precios internacionales, el incumplimiento de contratos por parte de proveedores o deudas con estos, hasta las sanciones de Estados Unidos, sostienen autoridades.

Este país insular caribeño de 11 millones de habitantes consume unas 8,3 millones de toneladas de combustibles anuales, de las cuales casi 40 % provienen de la producción nacional, un crudo muy sulfuroso destinado a la generación eléctrica en añejas termoeléctricas necesitadas de frecuentes reparaciones y piezas de repuesto.

La entrada en funcionamiento el lunes 18 de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, tras 17 días de mantenimiento, así como el arribo de buques con combustible en próximas semanas, pronostican una discreta mejoría.

No obstante, en una comparecencia televisiva el sábado 16, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, aseguró que la entrada de la Guiteras, en la ciudad de Matanzas, resultará un alivio, “pero no será suficiente” porque, “hay una gran limitación con el combustible para la generación de energía, el principal problema que tenemos”.

Por otra parte, desde 2023, la irregular distribución racionada de alimentos ha incrementado la situación de vulnerabilidad de personas y familias, con salarios y pensiones mermados por una galopante inflación y déficit de producciones agropecuarias.

Si bien existe variedad de alimentos en tiendas estatales en divisas, establecimientos agropecuarios, comercios privados y en el mercado negro, el acceso a estos mercados es restrictivo para personas con bajos ingresos, debido a los precios.

Contra la corrupción

Antes de las protestas, el 7 de marzo trascendió el inicio de una investigación sobre presuntos actos de corrupción por parte del ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a quien se atribuyen “graves errores” en el desempeño de sus funciones.

Sin ofrecer detalles, la comunicación del presidente Díaz-Canel subrayó que el PCC y el Gobierno “nunca ha permitido, ni permitirá jamás, la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.

“¿Cuáles son los graves errores? Es un asunto muy serio y falta mayor explicación tratándose de alguien que desde el gobierno pedía comprensión, más sacrificio y confianza ante medidas económicas que nos han hecho la vida cada vez más difícil”, comentó a IPS la profesora Paula, residente en La Habana, y quien solicitó omitir su apellido.

Gil, quien fungió como titular de Economía y Planificación desde 2018, fue cesado de sus funciones el 2 de febrero, junto con otros ministros, incluido el de la Industria Alimentaria.

Se trata del más alto integrante del gobierno y del PCC investigado por corrupción en más de una década.

Una vez concluida la pesquisa pudieran adoptarse sanciones “ejemplarizantes”, si se tiene en cuenta que, desde semanas previas al anuncio, medios de prensa oficiales y funcionarios insisten en enfrentar la delincuencia y la corrupción con “tolerancia cero”.

Analistas creen ver una alerta de lo que se avecinaba en el discurso del expresidente Raúl Castro (2008-2018) por el aniversario 65 del triunfo de la revolución de 1959, el 1 de enero, en Santiago de Cuba.

En ese momento Castro llamó a los dirigentes a “meditar cada día sobre qué más puede hacerse para justificar la confianza y el ejemplar respaldo de nuestros compatriotas, aun en medio de tantas necesidades, a no ser ingenuos ni triunfalistas, a evitar respuestas burocráticas y cualquier manifestación de rutina e insensibilidad”.

Años atrás, el reconocido ensayista, politólogo y profesor cubano Esteban Morales (1942-2022) calificó la corrupción “como un peligro extraordinario” para el país, pues su “poder corrosivo” la convierte en un asunto de “seguridad nacional”.

“Hay otro ministro de economía y cambios en el gabinete, pero eso no significa que la situación vaya a mejorar. La economía tiene una crisis estructural, faltan divisas, no se exporta, se importa demasiado pudiendo producir parte en el país, sobre todo alimentos. Hay muchas trabas y nudos en la producción. Los eslóganes y discursos eran válidos en otros periodos, no pueden ser los instrumentos de ahora”, argumentó Pérez Villanueva.

(*) Este artículo es publicado por acuerdo con la agencia de noticias IPS.