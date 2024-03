El atentado en Rusia es un asesinato masivo de civiles preparado de antemano, dice Putin

Moscú, 23 mar (Sputnik).- El atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, es un asesinato masivo de civiles preparado de antemano, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«Es obvio que nos enfrentamos no solo a un ataque terrorista cuidadosamente y cínicamente planeado, sino a un asesinato en masa de personas pacíficas e indefensas preparado y organizado», dijo Putin en un discurso a los rusos después del ataque terrorista ocurrido la víspera.

El mandatario aseveró que el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley están trabajando para identificar y descubrir quienes proporcionaron a los terroristas transporte, armas y municiones, trazaron rutas de escape y prepararon los escondites.

«Las agencias de investigación y aplicación de la ley harán todo lo posible para establecer todos los detalles del crimen», afirmó.

El viernes, un grupo de hombres armados, vestidos con ropa de camuflaje, desató un tiroteo en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la ciudad de Krasnogorsk, en la provincia de Moscú, apenas unos minutos antes de comenzar un concierto de la banda rusa de rock Picnic.

«Todos los autores, organizadores y los que ordenaron este crimen recibirán su justo e inevitable castigo. Sean quienes sean, quienquiera que los haya mandado. Repito: identificaremos y castigaremos a cada uno de los que están detrás de los terroristas y que prepararon esta atrocidad, este golpe contra Rusia y nuestro pueblo», declaró durante un discurso a la nación.

En ese contexto, el mandatario recordó que 11 personas, entre ellas los 4 autores del atentado, fueron detenidas. Estos criminales «intentaron huir y se dirigían a Ucrania, donde, según datos preliminares, se les había preparado una ‘ventana’ en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal».

Mientras tanto, los organismos estatales trabajan para encontrar a sus cómplices que «les proporcionaron transporte, planearon rutas de escape del lugar del crimen y prepararon escondites de armas y municiones».

«Un preparado y organizado asesinato en masa»

«Ya es evidente que nos enfrentamos no solo a un atentado terrorista planeado cuidadosamente y cínicamente, sino a un preparado y organizado asesinato en masa contra personas pacíficas e indefensas», enfatizó el presidente ruso, agregando que los agresores llegaron para matar «a sangre fría y deliberadamente» y disparar a quemarropa contra ciudadanos y niños rusos.

Así, Putin comparó a los terroristas con nazis y destacó que planearon organizar «una ejecución de espectáculo, un acto sangriento de intimidación».

El mandatario señaló que Rusia espera colaborar con los países que comparten sinceramente su dolor y están listos para «unir los esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, el terrorismo internacional, contra todas sus manifestaciones».

«A los terroristas, asesinos e infrahumanos que no tienen y no pueden tener nacionalidad, les espera un destino poco envidiable: la represalia y el olvido. No tienen futuro»

El tiroteo fue seguido por un incendio, que, según el Ministerio de Emergencias, afectó un área de casi 13.000 metros cuadrados.

Según los últimos datos del Comité de Investigación ruso, el ataque, investigado como atentado, se saldó con al menos 143 muertos, incluidos menores de edad.

A su vez la redactora jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya (matriz de Sputnik) y del canal de televisión RT, Margarita Simonián, informó que ya hay 143 muertos.

Hasta ahora fueron detenidos 11 implicados en el atentado, incluidos los cuatro atacantes que abrieron fuego contra la multitud en Crocus City Hall.

Según el FSB, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania.

«Después del ataque terrorista, los delincuentes planeaban cruzar la frontera ruso-ucraniana y tenían contactos apropiados en el lado ucraniano», informó.

Ucrania negó su implicación en el ataque.

⚡️ Putin: «Castigaremos a cada uno de los que estaban detrás del atentado» El presidente de Rusia prometió que serán identificadas y castigadas todas las personas que perpetraron el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall. pic.twitter.com/QSp63dA8Sb — Sepa Más (@Sepa_mass) March 23, 2024

Las autoridades de Rusia cancelaron todos los eventos masivos y de entretenimiento programados para los próximos días.

Varios líderes mundiales se solidarizaron con el pueblo ruso y condenaron el ataque en términos más enérgicos. (Sputnik)